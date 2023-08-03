Франція порахувала, скільки коштують державі шкідливі звички громадян

Уряд Франції отримує від акцизів на алкоголь та тютюн 4 млрд євро та 13 млрд євро відповідно

Уряд Франції втрачає більше грошей через передчасну смерть своїх громадян та витрати на профілактику та лікування захворювань, ніж отримує від акцизів на алкоголь і тютюнові вироби. Про це пише Euronews.com.

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Ідея про те, що легальні наркотики, тютюн та алкоголь тільки на руку державі є «необґрунтованою», йдеться в аналізі Обсерваторії наркотиків та адиктивних тенденцій (OFDT).

У доповіді було проаналізовано дані за 2019 рік. З'ясувалося, що тютюнопаління спричинило понад 73 тис. смертельних випадків у 2019 році, а вживання алкоголю – понад 41 тис. смертей.

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Щодо паління, «соціальні витрати» Франції оцінюються в 156 млрд євро. Зловживання французів алкоголем обходиться бюджету 102 млрд євро. Ліквідація «соціальних наслідків» вживання нелегальних наркотиків забирає зі скарбниці 7,7 млрд євро.

Ці оцінки враховують «вартість людського життя» в плані продуктивності праці, а також втрату якості життя пацієнтів з онкологічними захворюваннями, спричиненими вживанням тютюну та алкоголю, та державні витрати на профілактику та лікування.

З отриманого значення було вирахувано суму, еквівалентну «економії на пенсіях» для тих, хто помер через вживання наркотиків, алкоголю або тютюну.

«Нові дані підтверджують, що соціальні витрати, пов'язані з наркотиками, набагато вищі, ніж будь-які податкові надходження», – йдеться у документі.

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Французький уряд отримав від акцизів на алкоголь та тютюн 4 млрд євро та 13 млрд євро відповідно. Це також менше, ніж витрати держави на лікування алкоголізму та нікотинової залежності.

«Таким чином, ідея про те, що такі наркотики, як тютюн та алкоголь, приносять користь державі, абсолютно необґрунтована», – заявив автор доповіді та професор економіки Університету Париж 1 Пантеон-Сорбонна П'єр Копп. «Наркотики призводять до зубожіння суспільства», – додав він.

Водночас, у доповіді наголошується, що зниження числа смертей від алкоголю, тютюну та заборонених наркотиків у період з 2010 по 2019 рік свідчить про те, що зусилля держави дозволили «значно знизити споживання, покращити допомогу наркозалежним та підвищити поінформованість про небезпеку алкоголю, тютюну та інших наркотиків».

Нагадаємо, лише дві країни світу, з яких одна входить до Європейського союзу, виконали всі рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) заходи щодо скорочення тютюнопаління у глобальному масштабі.

«Я вітаю Маврикій з тим, що він став першою країною в Африці, а Нідерланди – першими в Євросоюзі, які на найвищому рівні впровадили повний пакет заходів ВООЗ щодо боротьби з тютюном», – йдеться у заяві генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейєсуса.

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Згідно з останньою доповіддю організації, значного прогресу у боротьбі з тютюном також досягли Бразилія та Туреччина.

Паління тютюну є причиною 8,7 млн. смертей на рік у всьому світі і близько 700 тис. смертей на рік у Європейському Союзі. За даними Єврокомісії, куріння залишається «найбільшим ризиком для здоров'я, якого можна уникнути, і найбільшою причиною передчасної смерті в ЄС».