У Сінгапурі вперше за 20 років страчено жінку

В уряді Сінгапуру вважають, що смертна кара є ефективним способом запобігання злочинам, пов’язаним з наркотиками

Сарідеві Джамані стала першою жінкою, яку було страчено в країні за торгівлю наркотиками з 2004 року

У Сінгапурі стратили 45-річну Сарідеві Джамані, яку визнали винною у торгівлі героїном. Це перший випадок страти жінки за останні 20 років. Про це повідомляє The Guardian.

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Згідно із законодавством Сінгапуру, смертна кара застосовується проти усіх, кого спіймають на торгівлі 500 г канабісу або 15 г героїну. Сарідеві Джамані стала першою жінкою, яку було страчено в країні за торгівлю наркотиками з 2004 року. 20 років тому за це правопорушення повісили 36-річну перукарку Єн Мей Воен.

Зазначається, що під час затримання Джамані не могла дати точні показання правоохоронцям через «ломку», який характеризується появою фізичних і/або психічних розладів.

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6 жовтня 2022 року вищий суд відхилив апеляцію про вирок жінки. Петиція про президентське помилування також не мала успіху.

Як пишуть ЗМІ, Сарідеві заявляла, що нібито запасалась героїном для особистого використання під час ісламського місяця посту. Водночас суддя вважав, що жінка применшила масштаб наркоторгівлі.

Зокрема запобігти страті намагалась Міжнародна федерація прав людини, Amnesty International й Глобальна комісія з політики щодо наркотиків.

В уряді Сінгапуру вважають, що смертна кара є ефективним способом запобігання злочинам, пов’язаним з наркотиками. Зокрема це нібито забезпечує безпеку міста й широко підтримується громадськістю.

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Раніше в Пакистані жінка отримала смертний вирок за листування в месенджері.