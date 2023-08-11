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Ресторатори популярної країни забороняють вхід до закладів самотнім туристам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ресторатори популярної країни забороняють вхід до закладів самотнім туристам
У Барселоні самотні туристи отримують проблеми
фото:Getty

У  Барселоні розгорівся скандал навколо туристів, які подорожуть самі

Туристи, що подорожують поодинці, ризикують залишитися голодними. Принаймні таке тепер можливе в популярному іспанському місті Барселона, де ресторани ввели, здавалося б, дивну туристичну заборону на їжу поодинці. Проте господарі закладів мають свій розрахунок, пише видання Express.

Час, коли мандрівники могли спокійно насолоджуватися смаками іспанської кухні на самоті, йдуть у минуле. Згідно з інформацією британської газети, популярні місця для відпочинку столиці Каталонії, Барселони, зазнали незвичайних трансформацій у сфері гастрономії, тому мандрівники можуть зіткнутися там з несподіваним викликом. Низка ресторанів запровадили заборону на можливість відвідування для одинаків.

У ході дослідження газетою El Pais було виявлено, що такі заборони стають все більш поширеними, особливо на популярній «Вулиці тапас» Каррер-де-Блай. Це явище проявляється переважно у жвавих районах міста, де туристи зазвичай збираються у великій кількості.

Новина про те, що місця для поодиноких обідів можуть бути обмежені, викликала наабияку критику. Мандрівники, які побували в Барселоні, підтвердили, що персонал ресторанів дійсно може відмовити в обслуговуванні, а ті, кого пропустили, найчастіше змушені займати не найпривабливіші місця, зокрема біля  туалетів.

«Я сів на терасі, підійшов офіціант та повідомив, що столик уже заброньований. Насправді він був без броні, але щойно я підвівся, одразу ж сіла група іноземців, які стояли позаду мене», – поскаржився один із соло-туристів.

Історії про те, як туристи були змушені залишати заклад без їжі через обмеження для одинаків, стали повсякденністю. Навіть постійні клієнти ресторанів стикаються із відмовами на обслуговування. Місцеві жителі висловили свої побоювання щодо домінування іноземних туристів у місті, іспанцям не подобається, що приїжджі займають усі столики. При цьому власників закладів громадського харчування все влаштовує: коли з’являється вибір, вони віддають перевагу не одинакам, а групам туристів, які замовляють більше та залишають чайові.

Ситуація є неоднозначною. Барселона, що зіткнулася з напливом відпочивальників останніми роками, шукає балансу між збереженням автентичності міста та забезпеченням комфорту для всіх – туристів та місцевих. Місто, що не витримує надто великої кількості приїжджих, робить кроки, щоб врегулювати ситуацію, включаючи плани підвищення податків для круїзних туристів, що перебувають на ніч, і введення регулювання для туристичних груп.

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Теги: Іспанія місто харчування

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