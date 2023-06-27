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Перевозили в бананах. У Нідерландах виявлено наркотики на сотні млн євро

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Перевозили в бананах. У Нідерландах виявлено наркотики на сотні млн євро
Нідерландські правоохоронці виявили найбільшу з початку року партію кокаїну
фото: поліція Нідерландів

Вулична вартість цієї партії наркотиків оцінюється приблизно у 269 млн євро

Нідерландські правоохоронці виявили в порту Роттердама найбільшу з початку року партію кокаїну – майже 3,6 тонни. Вона була захована між фруктових соків та бананів. Про це повідомляє NOS.

«У контейнерах на складі порту Роттердама виявили ще один великий вантаж кокаїну. Між бананами було близько 3600 кілограмів кокаїну. Це найбільша знахідка цього року», – заявили в поліції.

Згортки з наркотиками знайдені, зокрема, в контейнері з замороженими фруктовими соками з Бразилії та у вантажі бананів із Еквадору.

Вулична вартість цієї партії наркотиків у Нідерландах оцінюється приблизно у 269 млн євро.

Як зазначають слідчі, кокаїн могли завантажити в Еквадорі. Водночас, на їхню думку, компанія, що зазначена одержувачем контейнера, не має відношення до контрабанди наркотиків.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці нейтралізували злочинну організацію, яка спеціалізувалась на масовому збуті психотропних речовин на Дніпропетровщині. Діяльність угруповання координували чотири посадовці одного з районних управлінь Нацполіції.

Крім того, у Солом’янському районі Києва в житловому будинку на сходовому майданчику виявили тіла двох 15-річних дівчат. За попередньою інформацією, вони приходили до однієї з квартир з метою вживання психотропних речовин. 

Теги: наркотики Нідерланди кримінал

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