Чи шкодують британці через Brexit? Дипломат визнала труднощі, які переживає Об’єднане Королівство

У британських ЗМІ з’явився термін Brexity, яким змальовують нестачу продуктів, бензину та водіїв

Британія переживає труднощі, як і багато інших країн світу. Проте, зараз досить складно сказати, чи більшість цих проблем пов’язана зі Brexit чи з карантином внаслідок Covid-19. Про це посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Дипломатка нагадала, що більшість британців висловилися за те, щоб будувати своє майбутнє поза ЄС і у січні цього року держава вийшла зі складу Європейського Союзу. До того ж торік під час перемовин з ЄС почалася пандемія. Із цим пані Саймонс пов’язує проблеми, із якими стикнулася країна, зокрема, критичну нестачу водіїв.

«Також правда, що є люди, які працювали у Британії, але повернулись у країни ЄС, можливо, і через Brexit. Але на даний час неможливо сказати, про яку кількість ідеться і наскільки це пов’язано з обмеженням на подорожі», – пояснила Мелінда Сіммонс.

Посол також зазначила, що нестача водіїв характерна для всього світу, а не лише для Великої Британії.

Нагадаємо, посол Великої Британії оцінила, як Pandora Papers вплинули на імідж Зеленського.

Навесні поточного року повідомлялося, як британці почали відчувати наслідки Brexit. Зокрема, показники експорту товарів з Великої Британії в країни Європейського союзу знизилися в січні на 40,7% внаслідок завершення перехідного періоду після Brexit 31 грудня 2020 року.

За даними профспілки Road Haulage Association, в Сполученому Королівстві сьогодні не вистачає близько 100 тисяч водіїв великовантажних автомобілів. Саме через це останнім часом полиці супермаркетів по всій країні раз у раз виявлялися порожніми, а водії стикалися з нестачею палива на заправках.

Серед іншого, причинами проблеми стали викликане Brexit скорочення числа громадян ЄС, що працюють у Великобританії, а також тривалу перерву в школах з навчання водіїв, зроблену через пандемію Covid-19.