На Прикарпатті поліція затримали групу сутенерів



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За годину надання інтимних послуг сутенери отримували від 2 тисяч гривень Фото: Нацполіція

Жителі Запорізької, Хмельницької і Черкаської областей залучили до заняття проституцією вісім жінок

На Прикарпатті поліція затримала групу осіб, які займалися сутенерством. Про це повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області.

Зазначається, що в четвер співробітники поліції із залученням спецпідрозділу КОРД затримали групу осіб з чотирьох осіб, яка забезпечувала заняття проституцією кількох жінок на Прикарпатті.

Правоохоронці встановили, що затримані - жителі Запорізької, Хмельницької і Черкаської областей. Це три жінки віком 23, 27 і 28 років і 38-річний чоловік.

Встановлено, що в період із жовтня 2019-го до лютого 2020 року ці фірми залучили до заняття проституцією вісім жінок зі східних областей.

За годину надання інтимних послуг сутенери отримували від 2 тисяч гривень.

Під час обшуку в салоні автомобіля організатора групи було вилучено чорнові записи, «прейскурант цін», грошові кошти, мобільні телефони та інші речові докази.

Стосовно затриманих осіб вирішується питання про повідомлення підозри за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Раніше повідомлялося, що під Києвом поліція викрила бордель, замаскований під масажний салон.