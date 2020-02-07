  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    На Прикарпатті поліція затримали групу сутенерів

    • Розсилка
    За годину надання інтимних послуг сутенери отримували від 2 тисяч гривень - На Прикарпатті поліція затримали групу сутенерів
    За годину надання інтимних послуг сутенери отримували від 2 тисяч гривень
    Фото: Нацполіція

    Жителі Запорізької, Хмельницької і Черкаської областей залучили до заняття проституцією вісім жінок

    На Прикарпатті поліція затримала групу осіб, які займалися сутенерством. Про це повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області.

    Зазначається, що в четвер співробітники поліції із залученням спецпідрозділу КОРД затримали групу осіб з чотирьох осіб, яка забезпечувала заняття проституцією кількох жінок на Прикарпатті.

    Правоохоронці встановили, що затримані - жителі Запорізької, Хмельницької і Черкаської областей. Це три жінки віком 23, 27 і 28 років і 38-річний чоловік.

    Встановлено, що в період із жовтня 2019-го до лютого 2020 року ці фірми залучили до заняття проституцією вісім жінок зі східних областей.

    За годину надання інтимних послуг сутенери отримували від 2 тисяч гривень.

    Під час обшуку в салоні автомобіля організатора групи було вилучено чорнові записи, «прейскурант цін», грошові кошти, мобільні телефони та інші речові докази.

    Стосовно затриманих осіб вирішується питання про повідомлення підозри за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

    Раніше повідомлялося, що під Києвом поліція викрила бордель, замаскований під масажний салон.

    Національна поліція України кримінал Івано-Франківщина проституція бордель сутенерство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ