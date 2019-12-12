Столичні правоохоронці викрили черговий бордель (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінки надавали послуги сексуального характеру у квартирі, яку орендували організатори «бізнесу» Фото: Нацполіція

Організаторами «бізнесу» виявилися мешканці Київської області

Працівники управління та департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчими Святошинського управління поліції та під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №8 припинили злочинну діяльність групи осіб, які організували місце розпусти, де жінки надавали послуги сексуального характеру.

Про це повідомляє пресслужби поліції Києва.

Як повідомив т.в.о. заступника начальника відділу Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, столичного главку поліції Олексій Гаврилюк, організаторами «бізнесу» виявилися мешканці Київської області: 29-річна жінка та її 19-річний співмешканець. Аби реалізувати задумане, правопорушники винаймали квартиру у Києві та заздалегідь підбирали жінок, які систематично займались проституцією. Вартість послуг за годину коштувала клієнтам від 1000 гривень. Половину грошей фігуранти забирали собі, а решту віддавали повіям.

«Працівники поліції провели обшуки за місцем мешкання зловмисників та за місцем надання послуг, у ході яких вилучили речові докази - грошові кошти, мобільні телефони та ноутбуки. Організаторці злочинної діяльності оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 303 (Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення. А щодо спільника затриманої вирішується питання про його процесуальний статус у кримінальному провадженні», - розповів правоохоронець.

Крім цього, на жінку, яка надавала сексуальні послуги за гроші, поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили керівників кількох підрозділів Головного управління Національної поліції у Києві на «кришуванні» місць розпусти.

Раніше повідомлялося, що у Києві поліцейські викрили мережу борделів, замаскованих під масажні салони. Оперативники встановили, що організатором борделів за кількома адресами у Києві є колишній працівник міліції, котрий у 2015 році не пройшов атестацію і був звільнений з органів внутрішніх справ