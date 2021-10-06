НАТО виганяє кількох співробітників місії РФ через «ворожу діяльність»

Лідери країн НАТО домовилися вислати вісьмох росіян

НАТО збирається вислати кількох співробітників місії Росії при Альянсі з Брюсселя через їхню «ворожу діяльність». Про це пише Sky News з посиланням на джерела.

За даними видання, лідери країн НАТО домовилися вислати вісьмох росіян. Крім того, Альянс планує скасувати посади двох співробітників місії РФ.

Відзначається, що причина такого рішення – «ворожа діяльність» Росії в країнах-членах Альянсу. Поки що цю інформацію не підтвердили ні в НАТО, ні в місії РФ.

Як відомо, дипломатичний скандал в Брюсселі розгорається на тлі повідомлень про звернення сенаторів США з Демократичної і Республіканської партій до президента країни Джо Байдена.

За даними Reuters, вони зажадали, щоб президент поставив владі Росії ультиматум: Москва повинна розширити посольство США в РФ, в іншому випадку 300 російських дипломатів вишлють з Вашингтона.

Крім того, в листі вказано, що Росія має видати достатню кількість віз, щоб «наблизитися до паритету» між кількістю американських дипломатів, які працюють в Росії, і кількістю російських дипломатів, які працюють в Сполучених Штатах.

«Якщо такі дії не будуть прийняті, ми закликаємо вас (президента – ред.) почати висилку російських дипломатів, щоб привести дипломатичну присутність США до паритету», – йдеться в листі.

До слова, Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО.