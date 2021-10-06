  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    НАТО виганяє кількох співробітників місії РФ через «ворожу діяльність»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Альянс планує скасувати посади двох співробітників місії РФ в Брюсселі - НАТО виганяє кількох співробітників місії РФ через «ворожу діяльність»
    Альянс планує скасувати посади двох співробітників місії РФ в Брюсселі
    фото: ЕРА

    Лідери країн НАТО домовилися вислати вісьмох росіян

    НАТО збирається вислати кількох співробітників місії Росії при Альянсі з Брюсселя через їхню «ворожу діяльність». Про це пише Sky News з посиланням на джерела.

    За даними видання, лідери країн НАТО домовилися вислати вісьмох росіян. Крім того, Альянс планує скасувати посади двох співробітників місії РФ.

    Відзначається, що причина такого рішення – «ворожа діяльність» Росії в країнах-членах Альянсу. Поки що цю інформацію не підтвердили ні в НАТО, ні в місії РФ.

    Як відомо, дипломатичний скандал в Брюсселі розгорається на тлі повідомлень про звернення сенаторів США з Демократичної і Республіканської партій до президента країни Джо Байдена.

    За даними Reuters, вони зажадали, щоб президент поставив владі Росії ультиматум: Москва повинна розширити посольство США в РФ, в іншому випадку 300 російських дипломатів вишлють з Вашингтона.

    Крім того, в листі вказано, що Росія має видати достатню кількість віз, щоб «наблизитися до паритету» між кількістю американських дипломатів, які працюють в Росії, і кількістю російських дипломатів, які працюють в Сполучених Штатах.

    «Якщо такі дії не будуть прийняті, ми закликаємо вас (президента – ред.) почати висилку російських дипломатів, щоб привести дипломатичну присутність США до паритету», – йдеться в листі.

    До слова, Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО.

    Теги: Росія НАТО відставка Брюссель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    НАТО виганяє кількох співробітників місії РФ через «ворожу діяльність»