Головна Світ Політика
search button user button menu button

Підсумки сварки із Маском: стало відомо, що робитиме Трамп із Tesla і Starlink

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Підсумки сварки із Маском: стало відомо, що робитиме Трамп із Tesla і Starlink
Ще нещодавно Трамп хвалив автомобіль Tesla від Ілона Маска
фото із відкритих джерел

Трамп залишить Starlink у Білому домі, попри сварку з Ілоном Маском, а от від Tesla позбавиться

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить використання сервісу Starlink у Білому домі, попри сварку з підприємцем Ілоном Маском, а от машини Tesla, можливо, позбавиться. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

«Можливо, я позбавлюся Tesla, але не Starlink, це відмінний сервіс», – сказав Трамп журналістам. У березні Трамп власним коштом придбав електромобіль компанії Tesla, яка належить Маску.

Інтернет-сервіс Маска Starlink, як писала газета Washington Post, було встановлено у Білому домі всупереч занепокоєнню експертів про можливі порушення з погляду безпеки.

У березні Трамп заявив, що придбав червону Tesla від Маска, тодішнього близького союзника Трампа.

Минулого тижня чиновник Білого дому заявив, що Трамп може позбутися автівки після публічної сварки між двома чоловіками. Tesla була помічена припаркованою біля Білого дому минулими вихідними.

У цю суботу Трамп заявив, що не має наміру відновлювати зв'язки з Маском. У понеділок президент сказав, що у нього не буде проблем, якщо Маск зателефонує. «У нас були добрі стосунки, і я просто бажаю йому всього найкращого», – сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск наразі підтримують нестійке перемир’я в публічному просторі після телефонної розмови між їхніми представниками.

До слова, після публічного конфлікту з Ілоном Маском колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав мільярдера «запеклим наркоманом». 

Раніше ми писали, що американський мільярдер Ілон Маск, який раніше був другом і радником Дональда Трампа, підтримав заклик до імпічменту чинного президента США та заміни його на віцепрезидента Джей Ді Венса. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Tesla Ілон Маск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії у відповідь на протести
Протести у Лос-Анджелесі. Влада штату подасть до суду на Трампа
Вчора, 08:19
США та ХАМАС обговорюють також доставку гуманітарної допомоги палестинцям
США та ХАМАС ведуть переговори про припинення вогню в Газі – Reuters
11 травня, 23:41
Угода охоплює сфери енергетики, оборони та гірничодобувної промисловості
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
Маск здивував публіку своїм синцем під оком
Маск з'явився у Білому домі з синцем під оком: хто побив мільярдера? (фото)
30 травня, 22:29
Американський та китайський лідери намагатимуться владнати торговельні конфлікти
Білий дім анонсував розмову Трампа і Сі Цзіньпіна
3 червня, 08:39
Трамп оголосив про підвищення мит під час промови на заводі Steel Mon Valley Works
Трамп підписав указ про запровадження 50% мит на сталь та алюміній
4 червня, 01:45
Соратник Трампа вважає, що документ «підриває» роботу, виконану його урядовою командою зі скорочення витрат
Маск назвав головний законопроєкт Трампа «огидною гидотою»
4 червня, 08:26
Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом різко розкритикував присутність Національної гвардії у Лос-Анджелесі
Протести у США, вибухи у Росії, атака на Україну: головне за ніч
Вчора, 05:57
Трамп ледве втримався, піднімаючись на борт літака
Трамп і Рубіо ледве не впали із трапу літака
Вчора, 08:41

Політика

Протести у Лос-Анжелесі: багато затриманих, Пентагон надсилає військових
Протести у Лос-Анжелесі: багато затриманих, Пентагон надсилає військових
Вісім днів у дорозі: Росія і КНДР відновлюють пасажирське залізничне сполучення
Вісім днів у дорозі: Росія і КНДР відновлюють пасажирське залізничне сполучення
«Зелені чоловічки» в Естонії? Глава німецької розвідки зробив прогноз щодо дій РФ
«Зелені чоловічки» в Естонії? Глава німецької розвідки зробив прогноз щодо дій РФ
Сі Цзіньпін буде боротись із пияцтвом і марнотратством серед чиновників
Сі Цзіньпін буде боротись із пияцтвом і марнотратством серед чиновників
Підсумки сварки із Маском: стало відомо, що робитиме Трамп із Tesla і Starlink
Підсумки сварки із Маском: стало відомо, що робитиме Трамп із Tesla і Starlink
Росія допоможе КНДР почати виробляти «шахеди» – Буданов
Росія допоможе КНДР почати виробляти «шахеди» – Буданов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 червня 2025
50K
Удари по містах України «Орєшніком»: переговірник Путіна озвучив вимоги росіян
28K
У Європі назріває конфлікт через біженців з України
13K
У Борисполі зайнялась масштабна пожежа внаслідок атаки
11K
У Києві повітряна тривога тривала п'ять годин

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Сьогодні, 08:22
У Києві повітряна тривога тривала п'ять годин
Сьогодні, 05:10
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua