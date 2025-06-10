Підсумки сварки із Маском: стало відомо, що робитиме Трамп із Tesla і Starlink

Ще нещодавно Трамп хвалив автомобіль Tesla від Ілона Маска

Трамп залишить Starlink у Білому домі, попри сварку з Ілоном Маском, а от від Tesla позбавиться

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить використання сервісу Starlink у Білому домі, попри сварку з підприємцем Ілоном Маском, а от машини Tesla, можливо, позбавиться. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

«Можливо, я позбавлюся Tesla, але не Starlink, це відмінний сервіс», – сказав Трамп журналістам. У березні Трамп власним коштом придбав електромобіль компанії Tesla, яка належить Маску.

Інтернет-сервіс Маска Starlink, як писала газета Washington Post, було встановлено у Білому домі всупереч занепокоєнню експертів про можливі порушення з погляду безпеки.

У березні Трамп заявив, що придбав червону Tesla від Маска, тодішнього близького союзника Трампа.

Минулого тижня чиновник Білого дому заявив, що Трамп може позбутися автівки після публічної сварки між двома чоловіками. Tesla була помічена припаркованою біля Білого дому минулими вихідними.

У цю суботу Трамп заявив, що не має наміру відновлювати зв'язки з Маском. У понеділок президент сказав, що у нього не буде проблем, якщо Маск зателефонує. «У нас були добрі стосунки, і я просто бажаю йому всього найкращого», – сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск наразі підтримують нестійке перемир’я в публічному просторі після телефонної розмови між їхніми представниками.

До слова, після публічного конфлікту з Ілоном Маском колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав мільярдера «запеклим наркоманом».

Раніше ми писали, що американський мільярдер Ілон Маск, який раніше був другом і радником Дональда Трампа, підтримав заклик до імпічменту чинного президента США та заміни його на віцепрезидента Джей Ді Венса.