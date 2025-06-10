Протести у Лос-Анджелесі: Трамп відрядив 700 морпіхів для підтримки гвардійців

Морпіхи мають прибути до міста протягом доби

Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала відправити близько 700 морських піхотинців до Лос-Анджелеса для підтримки військ Національної гвардії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

Повідомляється, що морські піхотинці не братимуть участі в правоохоронній діяльності, якщо президент не застосує Закон про боротьбу з повстанням, який дозволить їм придушувати насильство.

Очікується, що вони прибудуть протягом наступних 24 годин.

Раніше телеканал ABC News запитав у Трампа, чи планує він відправити морських піхотинців до Лос-Анджелеса, і він відповів: «Побачимо, що буде».

«Я маю на увазі, що ми дуже добре контролюємо ситуацію», – сказав Трамп. «Я думаю, що це була б дуже погана ситуація. Вона рухалася в неправильному напрямку. Зараз вона рухається в правильному».

Нагадаємо, місто Лос-Анджелес охоплено масовими заворушеннями, спровокованими імміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа. У суботу, 7 червня, сотні демонстрантів зіткнулися з федеральними агентами, що призвело до затримань та застосування сльозогінного газу та світлошумових гранат у районі Парамонт.

Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії у відповідь на дводенні протести. Трамп підписав президентський меморандум про розгортання військ для «боротьби з беззаконням, якому дозволили поширитися».

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що рішення відправити Національну гвардію придушувати протести в Каліфорнії було «чудовим». Глава США заявив, що якби військові не долучилися до боротьби «з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії», то Лос-Анджелес був би повністю знищений. Президент також розкритикував губернатора Каліфорнії та мера Лос-Анджелеса.

🇺🇸 У Лос-Анджелесі поліція оголосила центр міста «зоною незаконних зібрань»



У відповідь на введення бійців Нацгвардії протестувальники перекрили автомагістраль і підпалили безпілотні автомобілі, а поліція застосувала газ, гумові кулі та світлошумові гранати. https://t.co/qpEziFBMAu pic.twitter.com/WZbsADvSe9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 9, 2025

фото: АР

фото: Reuters

Раніше президент США Дональд Трамп заявив: «Колись величний американський Лос-Анджелес був захоплений і окупований нелегальними іммігрантами та злочинцями. Тепер агресивні натовпи бунтівників штурмують наших федеральних агентів, намагаючись зупинити наші операції з депортації», – йдеться у заяві президента.

До слова, представниця штату Каліфорнія Нанетт Барраган розкритикувала рішення Дональда Трампа щодо введення Національної гвардії в Лос-Анджелес, заявивши, що це частина «театру», спрямованого на відволікання уваги від провалів його політики.