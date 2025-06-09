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Трамп назвав своє рішення ввести війська у Лос-Анджелес «чудовим»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп назвав своє рішення ввести війська у Лос-Анджелес «чудовим»
Президент США заявив, що якби Національна гвардія не втрутилася, то місто «було б знищено»
фото: AP

Лос-Анджелес охопили масові заворушення, спровоковані імміграційними рейдами адміністрації Трампа

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що рішення відправити Національну гвардію придушувати протести в Каліфорнії було «чудовим». Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис американського президента у соцмережі Truth Social.

Глава США заявив, що якби військові не долучилися до боротьби «з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії», то Лос-Анджелес був би повністю знищений. Президент також розкритикував губернатора Каліфорнії та мера Лос-Анджелеса.

Допис Трампа щодо протестів у Каліфорнії
Допис Трампа щодо протестів у Каліфорнії
скріншот

«Дуже некомпетентний «губернатор» Гевін Ньюскам (так Трамп жартівливо називає губернатора штату Каліфорнія Гевіна Ньюсома – «Главком») і «мер» Карен Басс повинні були б сказати: «Дякуємо вам, президенте Трамп, ви такий чудовий. Ми були б нічим без вас, сер». Замість цього вони вирішили брехати жителям Каліфорнії та Америки, кажучи, що ми не були потрібні, і що це «мирні протести». Лише один погляд на фотографії та відеозаписи насильства і руйнувань скаже вам все, що вам потрібно знати. Ми завжди будемо робити все необхідне, щоб наші громадяни були в безпеці, щоб разом ми могли зробити Америку знову великою!» – написав Трамп.

Нагадаємо, місто Лос-Анджелес охоплено масовими заворушеннями, спровокованими імміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа. У суботу, 7 червня, сотні демонстрантів зіткнулися з федеральними агентами, що призвело до затримань та застосування сльозогінного газу та світлошумових гранат у районі Парамонт. Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії у відповідь на дводенні протести. Трамп підписав президентський меморандум про розгортання військ для «боротьби з беззаконням, якому дозволили поширитися».

Трамп назвав своє рішення ввести війська у Лос-Анджелес «чудовим» фото 1
фото: АР
Трамп назвав своє рішення ввести війська у Лос-Анджелес «чудовим» фото 2
фото: EPA/UPG
Трамп назвав своє рішення ввести війська у Лос-Анджелес «чудовим» фото 3
фото: Reuters

Раніше президент США Дональд Трамп заявив: «Колись величний американський Лос-Анджелес був захоплений і окупований нелегальними іммігрантами та злочинцями. Тепер агресивні натовпи бунтівників штурмують наших федеральних агентів, намагаючись зупинити наші операції з депортації», – йдеться у заяві президента.

До слова, представниця штату Каліфорнія Нанетт Барраган розкритикувала рішення Дональда Трампа щодо введення Національної гвардії в Лос-Анджелес, заявивши, що це частина «театру», спрямованого на відволікання уваги від провалів його політики

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Теги: протест Дональд Трамп США

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