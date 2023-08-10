У Росії за минулий рік сталася рекордна кількість вибухів: яка найпоширеніша причина

У РФ у 2022 зафіксовано рекордну кількість вибухів через війну в Україні

Через вибухи минулого року в РФ загинули 55 осіб

У 2022 році в Росії зафіксовано найбільшу за десять років кількість вибухів – 83. У них постраждала рекордна кількість людей, а пов’яязують таку динаміку з війною в Україні. Про це повідомило російське видання «Верстка» з посиланням на щорічну доповідь МНС РФ.

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Як зазначається, через 83 вибухи у 2022 році загинули 55 осіб, ще 10 647 – постраждали.

За даними МНС РФ, минулоріч вибухали житлові будинки, склади та шахти. Також у статистику ввійшов вибух на Кримському мосту.

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Найпоширенішою причиною вибухів у 2022 році називається вибухонебезпечний предмет (бомба, ракета, міна, граната). Так, на вибухи через вибухонебезпечні предмети припало 55 випадків із 83. Таким чином, пише видання, зростання кількості вибухів у 2022 році безпосередньо пов'язане з бойовими діями.

За останні десять років у Росії, попри теракти та руйнування житлових будинків через витоки побутового газу, кількість вибухів щорічно не перевищувала 20, а кількість постраждалих обчислювалася сотнями, а не тисячами, якщо вірити даним МНС РФ.

За словами експерта науково-виробничої компанії «Фонд пожежної безпеки» Костянтина Кузнєцова, до статистики МНС також потрапляють вибухи, які сталися внаслідок пожеж. Він зазначив, що якщо на заводі сталася техногенна пожежа, а потім стався вибух, то це потрапить до статистики вибухів. Те саме стосується загоряння і подальшого вибуху автомобілів.

Кузнєцов зазначив, що МНС РФ фіксує всі події, незалежно від причини. Винятком слугують випадки, які вважаються держтаємницею.

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Нагадаємо, що 9 серпня в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух. За попередніми даними, інцидент трапився на оптико-механічному заводі. Через вибух постраждали 60 осіб, восьмеро вважаються зниклими безвісти, щонайменше одна людина загинула.

Як повідомлялося, Загорський оптико-механічний завод у місті Сергієв Посад, на якому вчора стався потужний вибух, причетний до створення новітнього російського стелс-бомбардувальника, тобто такого, що широко використовує технології зниження помітності.