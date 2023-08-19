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Ердоган поїде до Орбана, щоб обговорити війну в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ердоган поїде до Орбана, щоб обговорити війну в Україні
Лідери детально обговорять політику розширення НАТО та відносини з Європейським Союзом
фото з відкритих джерел

Ердоган та Орбан планують оцінити вплив війни на спільні інтереси Туреччини та Угорщини

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган завтра відвідає Угорщину з одноденним візитом, під час якого обговорить із прем'єр-міністром Віктором Орбаном війну РФ проти України та розширення НАТО. Про це повідомляє TRT Haber. 

«Головними питаннями порядку денного на зустрічі лідерів стануть відносини між двома країнами, виведені на рівень стратегічного партнерства, і критичні події в регіоні, особливо російсько-українська війна», – йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, співрозмовники дадуть оцінку впливу війни на спільні інтереси Туреччини та Угорщини. Буде визначено «дорожню карту», якої слід дотримуватися, щоб не посилювати напругу в Чорному морі.

Крім того, лідери детально обговорять політику розширення НАТО та відносини з Європейським Союзом. У контексті двосторонніх відносин йтиметься про розвиток торгівлі та співробітництва в економічній і культурній сферах.

Як повідомлялося, Угорщина разом із Туреччиною блокували євроатлантичну інтеграцію Швеції, яка подала заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року.

Анкара звинувачувала Швецію у недостатній боротьбі з тероризмом. Президент Ердоган закликав Стокгольм видати людей, яких він вважає терористами, включно з курдами та іншими, хто підтримав спробу державного перевороту у 2016 році.

У червні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з Ердоганом у Стамбулі заявив, що Швеція виконала свої зобов'язання для вступу в Альянс.

10 липня президент Туреччини погодився передати турецькому парламенту протокол про приєднання Швеції до НАТО.

Читайте також: Чому Угорщина та Туреччина у НАТО, а ми ні? Варто розібратися
Теги: війна Віктор Орбан Реджеп Таїп Ердоган НАТО Угорщина

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