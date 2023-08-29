Головна Світ Політика
search button user button menu button

Війна затягується. Прем'єр-міністр Чехії назвав головну небезпеку та дав обіцянку Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Війна затягується. Прем'єр-міністр Чехії назвав головну небезпеку та дав обіцянку Україні
Петр Фіала висловився щодо агресії Росії
фото: ČTK

Петр Фіала заявив, що важливо не допустити своєрідної втоми від тривалої ситуації щодо України

Найвищою загрозою безпеці для Чехії є російська «імперська» політика. Про це заявив прем'єр-міністр республіки Петр Фіала на відкритті зустрічі із чеськими послами за кордоном. Про це пише видання Сeske Noviny.

За його словами, Чехія має продовжувати надавати громадянську та військову допомогу Україні та підтримувати інтеграцію до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО), одночасно готуючись до її повоєнного відновлення. При цьому він підкреслив, що «шанси на швидке вирішення конфлікту виявилися невеликими і стають дедалі меншими».

«Наслідки російської агресії різноманітні і певною мірою впливають на нервозність, яку ми відчуваємо в нашій країні. Спроби Росії посилити сфери впливу повинні бути припинені, інакше це сприятиме не тільки режиму президента РФ Володимира Путіна, а й іншим агресорам, вважає він. Чехія як ніколи має просувати свої оборонні інтереси, зміцнювати союзницькі відносини та сприяти пом’якшенню криз у світі», – вважає Фіала.

Прем'єр також вважає важливим не допустити своєрідної «втоми від тривалої ситуації» щодо України. За його словами, необхідно на всіх рівнях пояснювати, що чеська солідарність рятує життя українців, що це не тільки правильно, але й необхідно з точки зору безпеки.

Нагадаємо, Управління фінансового аналізу (FAU) Чехії заморозило майно родичів гендиректора АТ «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння» (КТРВ) Бориса Обносова. Йдеться про дочку зброяра Кремля Ольгу та його 37-річного зятя Ростислава Зорикова, які нещодавно потрапили під національні санкції Чехії. 

Зокрема, було заарештовано  пентхаус із видом на Прагу вартістю близько мільйона євро; квартира в цьому ж комплексі вартістю 2,2 млн євро, триповерховий особняк в історичному районі Жижків – цією будівлею вартістю 6 млн. євро Зориков володіє як фізична особа. Також під арешт потрапила його рієлторська фірма Riomax. До санкцій він встиг перевести частку в іншій чеській компанії Altera на свого батька. 

Видання пише, що статки родини Обносова в Чехії оцінюються більш ніж у 100 млн чеських крон (4,1 млн євро за поточним курсом). Тепер вони не зможуть продати чи передати свої чеські активи. 

Читайте також: Чому чехи протестують проти біженців з України? Мер одного з міст знайшов пояснення
Теги: міністр санкції Чехія арешт політика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Опозиційний політик і журналіст Володимир Кара-Мурза
Британія ввела санкції проти шістьох росіян, причетних до ув'язнення опозиціонера Кара-Мурзи
1 серпня, 01:26
Нові обмеження від ЄС допоможуть забезпечити неможливість обходу російських санкцій через Білорусь
Євросоюз терміново запровадив нові санкції проти Білорусі
3 серпня, 15:17
Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький прибув в МЗС
Польща заявила про невдячність України: МЗС запросило посла на розмову
1 серпня, 15:16
Глава МЗС Чехії Ян Липавський
Чехія хоче допомогти Україні у виконанні двох пунктів «формули миру»
9 серпня, 17:13
Турецькі дрони Bayraktar TB2
Сусідня з Україною країна активно запасається «Байрактарами»
16 серпня, 11:06
Фронтові питання та оборона: Зеленський повідомив деталі засідання Ставки
Фронтові питання та оборона: Зеленський повідомив деталі засідання Ставки
16 серпня, 21:09
Чехія готує програму для повернення українських біженців: що вона передбачає
Чехія готує програму для повернення українських біженців: що вона передбачає
21 серпня, 02:25
Гельсінкі конфіскує арену, яка належить російським олігархам: названо причину
Гельсінкі конфіскує арену, яка належить російським олігархам: названо причину
Вчора, 23:38
Латвія отримала нову голову уряду Евіку Силіню
Уряд Латвії очолила колишня порноакторка із скандальною репутацією
24 серпня, 17:03

Політика

США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн
США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн
Китай на нових картах оголосив частину Росії своєю територією
Китай на нових картах оголосив частину Росії своєю територією
Війна затягується. Прем'єр-міністр Чехії назвав головну небезпеку та дав обіцянку Україні
Війна затягується. Прем'єр-міністр Чехії назвав головну небезпеку та дав обіцянку Україні
Який вигляд має могила терориста Пригожина? Російські ЗМІ показали перші фото
Який вигляд має могила терориста Пригожина? Російські ЗМІ показали перші фото
Як пройшов похорон Пригожина? Соцмережі шоковані промовистим фактом
Як пройшов похорон Пригожина? Соцмережі шоковані промовистим фактом
Путін вперше після видачі ордера МКС на його арешт планує поїхати за кордон – Bloomberg
Путін вперше після видачі ордера МКС на його арешт планує поїхати за кордон – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
26K
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні
20K
У РФ пройшов похорон терориста Пригожина (фото)
18K
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
14K
Німеччина із нового року підвищить виплати біженцям з України
11K
Горіховий Спас 2023 року: що категорично не можна робити

Новини

Осінь-зима мають стати сезоном врожаю українських дронів – Резніков
Сьогодні, 14:41
За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:54
29 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Вчора, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту