Війна затягується. Прем'єр-міністр Чехії назвав головну небезпеку та дав обіцянку Україні

Петр Фіала заявив, що важливо не допустити своєрідної втоми від тривалої ситуації щодо України

Найвищою загрозою безпеці для Чехії є російська «імперська» політика. Про це заявив прем'єр-міністр республіки Петр Фіала на відкритті зустрічі із чеськими послами за кордоном. Про це пише видання Сeske Noviny.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, Чехія має продовжувати надавати громадянську та військову допомогу Україні та підтримувати інтеграцію до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО), одночасно готуючись до її повоєнного відновлення. При цьому він підкреслив, що «шанси на швидке вирішення конфлікту виявилися невеликими і стають дедалі меншими».

«Наслідки російської агресії різноманітні і певною мірою впливають на нервозність, яку ми відчуваємо в нашій країні. Спроби Росії посилити сфери впливу повинні бути припинені, інакше це сприятиме не тільки режиму президента РФ Володимира Путіна, а й іншим агресорам, вважає він. Чехія як ніколи має просувати свої оборонні інтереси, зміцнювати союзницькі відносини та сприяти пом’якшенню криз у світі», – вважає Фіала.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прем'єр також вважає важливим не допустити своєрідної «втоми від тривалої ситуації» щодо України. За його словами, необхідно на всіх рівнях пояснювати, що чеська солідарність рятує життя українців, що це не тільки правильно, але й необхідно з точки зору безпеки.

Нагадаємо, Управління фінансового аналізу (FAU) Чехії заморозило майно родичів гендиректора АТ «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння» (КТРВ) Бориса Обносова. Йдеться про дочку зброяра Кремля Ольгу та його 37-річного зятя Ростислава Зорикова, які нещодавно потрапили під національні санкції Чехії.

Зокрема, було заарештовано пентхаус із видом на Прагу вартістю близько мільйона євро; квартира в цьому ж комплексі вартістю 2,2 млн євро, триповерховий особняк в історичному районі Жижків – цією будівлею вартістю 6 млн. євро Зориков володіє як фізична особа. Також під арешт потрапила його рієлторська фірма Riomax. До санкцій він встиг перевести частку в іншій чеській компанії Altera на свого батька.

Видання пише, що статки родини Обносова в Чехії оцінюються більш ніж у 100 млн чеських крон (4,1 млн євро за поточним курсом). Тепер вони не зможуть продати чи передати свої чеські активи.