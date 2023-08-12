На острові Зміїний встановлено прикордонний знак (відео)

Прикордонники анонсували, що наступний такий знак буде встановлено у Криму

На острові Зміїний, що розташований у Чорному морі, встановлений прикордонний знак. Про це повідомив Ізмаїльський прикордонний загін у Facebook.

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«Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, минулий прикордонний знак був знищений російськими окупантами. Прикордонники наголосили, що наступний такий знак буде встановлено у звільненому Криму.

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Також вони розповіли, що віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі.

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення російські військові взяли у полон українських прикордонників, які перебувалив на острові Зміїний. 30 червня 2022 року окупований острів був звільнений від рашистів. Нещодавно Зміїний відвідав президент України Володимир Зеленський.

Також нагадаємо, що 30 липня окупанти атакували авіабомбами острів Зміїний. Це вже третій російський авіаудар по острову на Одещині за липень 2023 року.

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Раніше окупанти вдарили по Зміїному фугасними авіабомбами.

У ЗСУ пояснили, що обстрілом острова Зміїний Росія намагається продемонструвати свою присутність в Чорному морі.