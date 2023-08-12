Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На острові Зміїний встановлено прикордонний знак (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На острові Зміїний встановлено прикордонний знак (відео)
Українські прикордонники встановили знак на Зміїному
фото: скриншот відео

Прикордонники анонсували, що наступний такий знак буде встановлено у Криму

На острові Зміїний, що розташований у Чорному морі, встановлений прикордонний знак. Про це повідомив Ізмаїльський прикордонний загін у Facebook.

«Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, минулий прикордонний знак був знищений російськими окупантами. Прикордонники наголосили, що наступний такий знак буде встановлено у звільненому Криму.

Також вони розповіли, що віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі.

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення російські військові взяли у полон українських прикордонників, які перебувалив на острові Зміїний. 30 червня 2022 року окупований острів був звільнений від рашистів. Нещодавно Зміїний відвідав президент України Володимир Зеленський.

Також нагадаємо, що 30 липня окупанти атакували авіабомбами острів Зміїний. Це вже третій російський авіаудар по острову на Одещині за липень 2023 року.

Раніше окупанти вдарили по Зміїному фугасними авіабомбами. 

У ЗСУ пояснили, що обстрілом острова Зміїний Росія намагається продемонструвати свою присутність в Чорному морі. 

Теги: прикордонники війна деокупація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на «Олєнєгорський горняк», Путін затягуватиме війну. Головне за 4 серпня
Атака на «Олєнєгорський горняк», Путін затягуватиме війну. Головне за 4 серпня
4 серпня, 21:00
З першого дня широкомасштабного вторгнення Іван став на захист України
Хвилина мовчання: згадаймо патрульного Івана Ткачова
5 серпня, 09:00
Наслідки влучання по житловому будинку в Коломийському районі
Ракетний удар по Івано-Франківщині та атака дронами на Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 10:42

Події в Україні

На острові Зміїний встановлено прикордонний знак (фото)
На острові Зміїний встановлено прикордонний знак (фото)
Україна досягла прогресу в контрнаступі на двох напрямках –The New York Times
Україна досягла прогресу в контрнаступі на двох напрямках –The New York Times
Посилили ППО: Зеленський подякував Німеччині за дві додаткові установки Patriot
Посилили ППО: Зеленський подякував Німеччині за дві додаткові установки Patriot
Російські диверсанти намагалися прорватися на Сумщину, ЗСУ накрили їх шквальним вогнем
Російські диверсанти намагалися прорватися на Сумщину, ЗСУ накрили їх шквальним вогнем
Російських військових під Маріуполем розстріляв п’яний кадировець
Російських військових під Маріуполем розстріляв п’яний кадировець
ЗСУ поцілили у військову базу ворога на Херсонщині
ЗСУ поцілили у військову базу ворога на Херсонщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
РФ знайшла винних у продовженні війни в Україні і скликає Радбез ООН
7909
У одному з районів Києва пролунали вибухи, повітряну тривогу не оголошували
7268
Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами
5844
РФ перекинула десантників на Запоріжжя: розвідка спрогнозувала наслідки
5802
Наступ ЗСУ на Півдні: Генштаб повідомив про успіхи
5682
Кара за Каховську ГЕС? У Росії масштабний потоп, прорвало дамбу (відео)

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Сьогодні, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Вчора, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Вчора, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту