Спецоперація із гелікоптером Мі-8: російський пілот розповів деталі (відео)

Пілот розповів, як захистив свою матір та як визначав, звідки саме летітиме в Україну

Кузьмінов здійснив переліт в Україну 9 серпня

Російський пілот Максим Кузьмінов, який передав Україні вертольот Мі-8 стверджує, що контактував з українською розвідкою пів року – готувався до втечі з РФ разом з повітряним судном. Про це він розповів у розмові з блогером Володимиром Золкіним.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пілот розповів, як захистив свою матір та як визначав, звідки саме летітиме в Україну. Раніше він поділився деталями функціонування російського війська: з його слів, командири використали дороговартісний вертоліт для перевезення кота. У іншому фрагменті – описав, як саме відбувалась втеча.

Кузьмінов здійснив переліт в Україну 9 серпня, сказано в інтерв'ю з Золкіним. Протягом пів року він спілкувався з Головним управлінням розвідки Міноборони, при цьому матір льотчика вже перебувала за межами РФ – була в безпеці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час перемовин детально обговорювався план спецоперації. Зокрема, потрібно було вирішити, з якого саме російського аеродрому летітиме Мі-8. Врешті визначили, що летітиме з Курська. Це було зручно з двох міркувань: по-перше, близько до кордону з Україною, по-друге, не було низки інших факторів, які б заважали летіти.

Зазначимо, орієнтовна відстань від Курського аеродрому до російсько-українського кордону – близько 120 км. Приблизно стільки ж вертоліт мав пролетіти, щоб дістатись до летовища під Полтавою, де його «прийняли» українські розвідники.

Врешті розвідка та Кузьмінов розробили «коридор польоту» і 9 серпня він стартував. Розповів деталі спецоперації: рухався на наднизькій висоті, дотримувався режиму радіомовчання. Врешті, дістався до цілі, де його «благополучно зустріли».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також льотчик Максим Кузьмінов, який перегнав Україні російський гелікоптер Мі-8, розповів що командири в РФ «живуть у своє задоволення, навіть якщо це суперечить будь-яким законам та правилам».

Раніше повідомлялося, що розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон.

Крім пілота, на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. Їхліквідували.