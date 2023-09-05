Спецоперація із гелікоптером Мі-8: російський пілот розповів деталі (відео)
Кузьмінов здійснив переліт в Україну 9 серпня
Російський пілот Максим Кузьмінов, який передав Україні вертольот Мі-8 стверджує, що контактував з українською розвідкою пів року – готувався до втечі з РФ разом з повітряним судном. Про це він розповів у розмові з блогером Володимиром Золкіним.
Пілот розповів, як захистив свою матір та як визначав, звідки саме летітиме в Україну. Раніше він поділився деталями функціонування російського війська: з його слів, командири використали дороговартісний вертоліт для перевезення кота. У іншому фрагменті – описав, як саме відбувалась втеча.
Кузьмінов здійснив переліт в Україну 9 серпня, сказано в інтерв'ю з Золкіним. Протягом пів року він спілкувався з Головним управлінням розвідки Міноборони, при цьому матір льотчика вже перебувала за межами РФ – була в безпеці.
Під час перемовин детально обговорювався план спецоперації. Зокрема, потрібно було вирішити, з якого саме російського аеродрому летітиме Мі-8. Врешті визначили, що летітиме з Курська. Це було зручно з двох міркувань: по-перше, близько до кордону з Україною, по-друге, не було низки інших факторів, які б заважали летіти.
Зазначимо, орієнтовна відстань від Курського аеродрому до російсько-українського кордону – близько 120 км. Приблизно стільки ж вертоліт мав пролетіти, щоб дістатись до летовища під Полтавою, де його «прийняли» українські розвідники.
Врешті розвідка та Кузьмінов розробили «коридор польоту» і 9 серпня він стартував. Розповів деталі спецоперації: рухався на наднизькій висоті, дотримувався режиму радіомовчання. Врешті, дістався до цілі, де його «благополучно зустріли».
Також льотчик Максим Кузьмінов, який перегнав Україні російський гелікоптер Мі-8, розповів що командири в РФ «живуть у своє задоволення, навіть якщо це суперечить будь-яким законам та правилам».
Раніше повідомлялося, що розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8.
Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон.
Крім пілота, на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. Їхліквідували.
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