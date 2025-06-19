Кремль може заарештувати 2 млн росіян через новий закон

Фігурантами кримінальних справ можуть стати близько 2 млн росіян

МВС РФ: після ухвалення закону про дроперів фігурантами справ можуть стати до 2 млн росіян

Заступник начальника Слідчого департаменту МВС РФ Данило Філіппов заявив, що з набранням чинності нового закону про дроперів, фігурантами кримінальних справ щодо передачі особистих даних, банківських карток та рахунків шахраям з корисливих мотивів можуть стати близько 2 млн росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Дропери - це люди, які за грошову винагороду погоджуються відкривати банківські рахунки та передавати їх у користування третім особам

«Щойно закон набуде чинності, 2 млн потенційних злочинців – ми до них, відповідно, прийдемо. Тому є час відмовитися від цієї злочинної діяльності, закрити ці рахунки, припинити користуватися, передавати акаунти», – заявив Філіппов.

Він підкреслив, що МВС вже має відомості про «30 тисяч конкретних прізвищ» так званих «дропів».

Рада Федерації напередодні схвалила закон про запровадження кримінальної відповідальності для дроперів – осіб, які оформлюють або передають свої банківські картки шахраям. Документ передбачає покарання до позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, Європейський Союз розробив схему переведення майже €200 млрд заморожених російських активів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear, у більш ризикований інвестиційний фонд з вищими відсотками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

План європейських партнерів передбачає збільшення прибутку, аби допомогти українській економіці втриматися на плаву на тлі погроз президента США Дональда Трампа припинити фінансування. Водночас дії блоку не передбачають конфіскацію російських активів, бо деякі країни-члени ЄС виступають проти цього через юридичні ризики.

До слова, Російська Федерація стверджує, що у 2024 році її критична інфраструктура зазнала понад 208 тисяч «особливо небезпечних» кібератак. Про це заявив заступник секретаря Ради безпеки РФ Олексій Щевцов під час I Міжнародної конференції держав-членів ОДКБ з кібербезпеки