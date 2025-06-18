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У травні Росія заробила на експорті нафти й газу найменше грошей з 2022 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У травні Росія заробила на експорті нафти й газу найменше грошей з 2022 року
Найбільшими покупцями російських енергоносіїв є Китай, Індія та Туреччина
фото з відкритих джерел

Зниження граничної ціни на російську нафту може зменшити валютні надходження РФ на понад чверть

У травні 2025 року доходи Росії від продажу нафти й газу за кордон знизилися до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Центру дослідження енергетики та чистого повітря.

У порівнянні з травнем 2024 року експортні надходження Росії від нафти, газу, нафтопродуктів і вугілля зменшилися на 19%, а у порівнянні з періодом початку повномасштабної війни – майже вдвічі. Доходи від морського експорту сирої нафти склали 176 млн євро на день – мінус 8% до квітня і 22% у річному вимірі. Хоча фізичні обсяги поставок зросли на 4%, середня ціна сорту Urals опустилась до $57,3 за барель, що суттєво знизило виручку.

Прокачування нафти трубопроводами дало Росії ще 59 млн євро на день. Газовий експорт у травні приніс 101 млн євро на день, з яких 51 млн євро – трубопровідний газ, 40 млн – зріджений природний газ. Доходи від продажу нафтопродуктів залишилися на рівні квітня – 101 млн євро щодня. Водночас зріс дохід від експорту вугілля – на 18%, до 74 млн євро на день.

Найбільшими покупцями російських енергоносіїв досі є Китай (5,7 млрд євро на місяць, переважно нафта), Індія (4,2 млрд євро), Туреччина (1,8 млрд євро, з яких 1,1 млрд – нафтопродукти). Євросоюз загалом придбав російських енергоносіїв на 1 млрд євро. Основна частка (70%) – газ, а решта – нафта, яку Угорщина і Словаччина все ще отримують через трубопровід «Дружба».

Зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель може зменшити валютні надходження Росії ще на 2,7 млрд євро на місяць, або близько 27%. Наразі майже 40% експорту нафти з РФ здійснюється західними танкерами, які можуть вийти з ринку у разі посилення санкцій.

Як відомо, за час повномасштабної війни Російська Федерація заробила на експорті палива утричі більше коштів, ніж Україна отримала від союзників у вигляді допомоги.

Нагадаємо, Сполучені Штати не підтримали зниження стелі цін на російську нафту з $60 до $45 у рамках заходів, спрямованих на посилення санкцій проти Кремля. Пропозицію підтримали ЄС та члени «Великої сімки», проте у фінальний текст комюніке її не включили на прохання міністра фінансів США Скотта Бессента.

Раніше повідомлялося, що Білий дім підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню. Також Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто реального прогресу в припиненні війни в Україні.

До слова, Європейська комісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії. Він містить обмеження проти російських енергетичного та фінансового секторів. Відомство пропонує знизити граничну межу на нафту з $60 за барель до $45, оскільки експорт нафти становить третину доходів уряду Росії.

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Теги: нафта газ експорт росія

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