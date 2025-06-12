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Кремль просуває власну платформу замість Telegram

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кремль просуває власну платформу замість Telegram
Telegram під загрозою блокування у Росії
фото з відкритих джерел

Росіянин каже, що перехід на державний месенжер пройде «примусово швидко або спокійно повільно»

Голова Ради Фонду розвитку цифрової економіки та колишній радник диктатора Путіна з питань інтернету Герман Клименко запропонував сповільнити роботу Telegram, щоб користувачі перейшли до нового державного месенджера. Про це повідомляють росЗМІ, передає «Главком».

На його думку, всі користувачі все одно зрештою перейдуть до національної платформи «примусово швидко або спокійно повільно».

Росіянин додав: «Мабуть, держава повинна трохи допомогти Telegram: або погіршити його зв’язок, або взагалі заборонити. Хоча, сподіваюся, обійдеться й без цього».

Раніше в Росії ухвалили закон про створення національного месенджера з інтеграцією порталу «Держпослуги».

До слова, росіянам стане доступна інформація про захисні споруди цивільної оборони через державний портал.

«Росіяни зможуть відстежувати адреси бомбосховищ в особистому кабінеті на порталі «Госуслугах», – заявив представник відомства. За його словами, доступ до адрес сховищ в особистому кабінеті на «Госуслугах» вже мають жителі Бєлгородської області.

Як повідомлялось, месенджер Telegram користується IP-адресами компанії Global Network Management, яка належить росіянину Володимиру Веденєєву. Він же має доступ до серверів месенджера, які розташовані в дата-центрі в США.

Журналісти спершу проаналізували заяви власника соцмережі Павла Дурова. Наприклад, коли він покидав Росію у 2014, то обіцяв, що вже не повернеться. Але з витоку прикордонної служби ФСБ стало відомо, що Дуров приїжджав до Росії понад 50 разів з моменту свого від'їзду у 2014 році.

У певний період РФ планувала блокувати Telegram, але у червні 2020 року, несподівано зняла усі претензії до месенджера. У день оголошення цього рішення Дуров перебував у Санкт-Петербурзі, випливає з бази прикордонної служби ФСБ.

Нагадаємо, комуністична партія В'єтнаму постановила заблокувати роботу месенджера Telegram на території своєї країни.

Так, іще 21 травня наказ про блокування роботи Telegram підписав заступник голови департаменту телекомунікацій Міністерства технологій. Згідно з ним, роботу месенджера в країні мають заблокувати до 2 червня.

Рішення про зупинку роботи Telegram ухвалили після того, як поліція повідомила, що 68% із 9600 каналів і груп Telegram у країні нібито порушили закони про шахрайство, торгівлю наркотиками.

 

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Теги: Telegram соцмережі блокування

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