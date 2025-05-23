Дружня до РФ країна вирішила заблокувати Telegram: причина

Telegram відмовився ділитися з урядом В’єтнаму даними користувачів на запит у межах кримінальних розслідувань

Комуністична партія В'єтнаму постановила заблокувати роботу месенджера Telegram на території своєї країни. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters, покликаючись на урядові документи країни.

Так, іще 21 травня наказ про блокування роботи Telegram підписав заступник голови департаменту телекомунікацій Міністерства технологій. Згідно з ним, роботу месенджера в країні мають заблокувати до 2 червня.

Рішення про зупинку роботи Telegram ухвалили після того, як поліція повідомила, що 68% із 9600 каналів і груп Telegram у країні нібито порушили закони про шахрайство, торгівлю наркотиками.

Окрім цього, Telegram відмовився ділитися з урядом В’єтнаму даними користувачів на запит у межах кримінальних розслідувань. А в застосунку, як вказано у наказі, часто «поширюють антиурядові документи».

Як пише Reuters, Комуністична партія В'єтнаму підтримує жорстку цензуру в медіа, а тому неодноразово зверталася до Facebook, Google, YouTube та TikTok координувати свої дії з владою для видалення «токсичного контенту».

До слова, мережа Telegram-каналів, пов'язаних з Росією, закликає британців нападати на мечеті та мусульман в обмін на криптовалюту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Британські активісти пов’язують заклики в цих каналах з нещодавньою появою ксенофобських графіті на лондонських мечетях і школах. Крім того, Telegram-канали поширювали PDF-файли з інструкціями виготовлення бомб і кресленнями 3D-друкованої зброї, а на вулицях з'явилися плакати з QR-кодами цих каналів і пов'язаних з ними акаунтів TikTok.

Нагадаємо, месенджер телеграм видалив понад 20 російських каналів. Саме цього вимагала влада РФ. Зокрема серед зниклих каналів – анонімний «ВЧК-ОГПУ», з понад мільйоном підписників, який називали наближеним до російських спецслужб. Про видалення телеграм-каналу його автори повідомили у резервному каналі, передає «Главком».

За їхніми словами, канал було видалено без попередження. Вони також заявили, що все вказує на те, що це було зроблено керівництвом телеграм.