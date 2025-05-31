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На заводі у Підмосков’ї спалахнула масштабна пожежа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На заводі у Підмосков’ї спалахнула масштабна пожежа
Вогонь поширився на площу 4000 кв.м
фото: скріншот із відео

За словами мешканців, чорні клуби диму видно із різних районів столиці

 

У Підмосков'ї спалахнула потужна пожежа. Займання зафіксовано в Красногірську на заводі із виробництва гумового взуття. Як інформує «Главком», про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що над містом здійнявся величезний стовп чорного диму, а люди скаржаться на їдкий запах гару.

«Сильна пожежа у Красногорську Московської області. За інформацією Mash, горить підприємство з виробництва гумового взуття. За словами мешканців, чорні клуби диму видно із різних районів столиці», – ідеться у повідомленні.

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Пізніше стало відомо, що пожежа охопила завод «Колесник» у селищі Новий. Це підприємство спеціалізується на виробництві взуття з ЕВА (етиленвінілацетату) для чоловіків, жінок та дітей. Вогонь поширився на площу 4000 кв.м, на території горять два ангари.

Раніше у місті Климовськ поблизу Москви раптово почали вибухати і горіти складські приміщення. 

Нагадаємо, атака дронів у ніч на 6 травня призвели до масові затримки рейсів у московських аеропортах. У Домодєдово частина людей не могла вилетіти понад 33 години. Діти спали в аеропортах, а батьки скаржились на відсутність інформації, готелів тощо.

Тоді під атакою дронів у РФ опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа.

У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ. Пожежу було видно на вулиці, на якій знаходиться АТ Конструкторське бюро приладобудування, яке займається розробкою високоточного керованого озброєння. Атакож на цій же вулиці розташоване науково-виробниче об’єднання «Сплав». На цьому підприємстві виробляють реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч», «Торнадо», боєприпаси для ТОС-1А «Солнцепек».

Раніше повідомлялося, що в Подольську Московської області в житловому будинку застрягла частина ракети. Подія трапилася на вулиці Ленінградська. Мешканців будинку евакуювали. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Теги: Telegram завод пожежа

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