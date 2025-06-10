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Telegram пов'язаний із ФСБ? Журналісти зʼясували, хто має доступ до серверів месенджера

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Telegram пов'язаний із ФСБ? Журналісти зʼясували, хто має доступ до серверів месенджера
За останні роки накопичилося чимало свідчень, що російські спецслужби отримують дані про користувачів телеграму без фізичного доступу до їх пристроїв
фото: Depositphotos.com

Конфіденційність сотень мільйонів користувачів Telegram з інших країн може бути під загрозою

Месенджер Telegram користується IP-адресами компанії Global Network Management, яка належить росіянину Володимиру Веденєєву. Він же має доступ до серверів месенджера, які розташовані в дата-центрі в США. Як передає «Главком», про це повідомляють «Важливі історії».

Журналісти спершу проаналізували заяви власника соцмережі Павла Дурова. Наприклад, коли він покидав Росію у 2014, то обіцяв, що вже не повернеться. Але з витоку прикордонної служби ФСБ стало відомо, що Дуров приїжджав до Росії понад 50 разів з моменту свого від'їзду у 2014 році.

У певний період РФ планувала блокувати Telegram, але у червні 2020 року, несподівано зняла усі претензії до месенджера. У день оголошення цього рішення Дуров перебував у Санкт-Петербурзі, випливає з бази прикордонної служби ФСБ.

Далі медійники визначили, що Telegram, ймовірно, не використовує за замовчуванням технологію наскрізного шифрування, на відміну від WhatsApp і Signal. Так, наскрізне шифрування у телеграмі використовується лише в секретних чатах, які потрібно активувати окремо. За словами колишнього колеги Дурова Антона Розенберга, 98% користувачів месенджера переписуються у звичайних чатах. Всі повідомлення з них розшифровуються та зберігаються на серверах телеграма. Це означає, що той, хто контролює сервер, може отримати доступ до листування.

Про те, що Telegram не захищений наскрізним шифруванням, експерти в галузі цифрової безпеки попереджали давно. Також, той, через кого проходить трафік месенджера, може відслідковувати ідентифікатори пристроїв.

«Ми знаємо, що в Росії є СОРМ (система, за допомогою якої російські спецслужби стежать за телефонними дзвінками та інтернет-активністю користувачів. — Прим. ред.). Кожен інтернет-провайдер має встановити його у своїй інфраструктурі. Таким чином, російські спецслужби мають доступ до трафіку, який йде через провайдера. Вони можуть стежити за трафіком, зберігати його та потім аналізувати», – пояснює Возняк.

Тож, зазначається, що конфіденційність сотень мільйонів користувачів Telegram з інших країн також може бути під загрозою. Через те, що Павло Дуров передав облаштування всієї інфраструктури месенджера одній компанії, яка фактично знаходиться в Росії.

Завдяки експерименту журналісти визначили, що Telegram користується IP-адресами компанії Global Network Management, яка належить росіянину Володимиру Веденєєву. До 2024 року Вєдєнєєв був співвласником двох російських телеком-компаній – «Глобалнет» та «Електронтелеком». Пізніше він переписав свої частки на родичів.

У 2024 році «Електронтелеком» займався монтажем та обслуговуванням «комплексу передачі спеціальної інформації зі стаціонарних об'єктів УФСБ Росії по місту Санкт-Петербургу та Ленінградській області, що використовується для проведення оперативно-розшукових заходів».

«Електронтелеком» також віддав у користування Telegram понад п'ять тисяч IP-адрес. «За серверну інфраструктуру Telegram відповідають ті, хто в той же час обслуговують секретні комплекси ФСБ, які використовуються для стеження за громадянами», –  йдеться у розслідуванні. Там додали, що за останні роки накопичилося чимало свідчень, що російські спецслужби отримують дані про користувачів телеграму без фізичного доступу до їх пристроїв.

Нагадаємо, месенджер телеграм видалив понад 20 російських каналів. Саме цього вимагала влада РФ. Зокрема серед зниклих каналів – анонімний «ВЧК-ОГПУ», з понад мільйоном підписників, який називали наближеним до російських спецслужб. Про видалення телеграм-каналу його автори повідомили у резервному каналі, передає «Главком».

За їхніми словами, канал було видалено без попередження. Вони також заявили, що все вказує на те, що це було зроблено керівництвом телеграм.

До слова, комуністична партія В'єтнаму постановила заблокувати роботу месенджера Telegram на території своєї країни. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters, покликаючись на урядові документи країни. Так, іще 21 травня наказ про блокування роботи Telegram підписав заступник голови департаменту телекомунікацій Міністерства технологій. Згідно з ним, роботу месенджера в країні мають заблокувати до 2 червня.

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Теги: розслідування Telegram

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