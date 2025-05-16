Тищенко – у кімоно, Клопотенко – у спідниці. Соцмережі здивовані образами на День вишиванки

Євген Клопотенко вбрався у блакитну сорочку з вишивкою та синю спідницю

До Дня вишиванки українські знаменитості та політики святково вдягалися та ділилися з аудиторією своїми образами: від традиційних до сучасних стилів. Користувачі соцмереж виділили два неоднозначних образи: шеф-кухар, ресторатор та блогер Євген Клопотенко у спідниці та народний депутат України Микола Тищенко у кімоно поверх вишиванки. Про це повідомляє «Главком».

Євген Клопотенко поділився образом у своїх соцмережах. Він був вбраний у блакитну сорочку з вишивкою та синю спідницю. У привітанні він зазначив: «Мені здається, що ми вже вишиванки не тільки на свята одягаємо – і це неймовірно. Сотні компаній, які їх відроджують і створюють. Нарешті українське стало модним».

фото: Євген Клопотенко/Facebook

Такий образ прикував до себе увагу користувачів. У коментарях велика кількість людей жартувала над назвичним вбранням. Під критику попали як спідниця, так і нестандартна вишита сорочка. Натомість були люди, яким його ідеї припали до душі.

фото: скриншот коментарів із соцмереж

фото: скриншот коментарів із соцмереж

фото: скриншот коментарів із соцмереж

фото: скриншот коментарів із соцмереж

фото: скриншот коментарів із соцмереж

фото: скриншот коментарів із соцмереж

фото: скриншот коментарів із соцмереж

Микола Тищенко також опублікував свій незвичний образ у соцмережах. Він вдягнув поверх вишиванки біле кімоно.

фото: Николай Тищенко/Facebook

Люди бурхливо відреагували та зазначили, що його вбрання має «не дуже» гарний вигляд. Соцмережі, зокрема, обурило, що український традиційний одяг був прикритий кімоно.

фото: скриншот коментарів із соцмереж

фото: скриншот коментарів із соцмереж

фото: скриншот коментарів із соцмереж

Нагадаємо, що у Базелі гурт Ziferblat, який представляє Україну на «Євробаченні-2025», взяв участь у святкуванні Дня вишиванки разом з українською діаспорою. Музиканти показалися у вишиванках від українського бренду Etnodim. Вся делегація гурту також була вдягнена у вишиванки, демонструючи гордість за українське коріння та підтримку національних традицій.

Також «Главком» зібрав підбірки образів знаменитостей та політиків до Дня вишиванки.

До слова «Главком» підготував добірку образів родини Зеленських до Дня вишиванки за останні п’ять років. Вони щороку на День вишиванки подружжя Зеленських з’являється у традиційному вбранні, демонструючи повагу до української культури та національного стилю.