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Макрон пообіцяв заборонити соцмережі для дітей до 15 років

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Макрон пообіцяв заборонити соцмережі для дітей до 15 років
Французький президент заявив, що «більше не може чекати»
фото: AP

Франція не перший рік обговорює відповідну заборону, щоб підвищити захист дітей в інтернеті

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що заборонить доступ до соціальних мереж дітям до 15 років. Причиною цьому стало убивство у школі міста Ножан, розташованому на північному сході країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Французький лідер пообіцяв, що наполягатиме на прийнятті Євросоюзом нормативного акту, який би заборонив соціальні мережі для дітей. «Я даю нам кілька місяців, щоб досягти загальноєвропейської мобілізації. Якщо ні, ми почнемо робити це у Франції. Ми не можемо чекати», – заявив він.

Крім того, Макрон заявив, що у Франції буде запроваджено перевірку віку на сайтах, які продають ножі онлайн. «15-річна дитина більше не зможе купити ніж онлайн. Це означає, що ми введемо величезні фінансові санкції та заборони», – пообіцяв він.

Інцидент стався вранці у вівторок, 10 червня. Учня місцевої школи підозрюють у вбивстві 31-річної шкільної наглядачки. Він напав на неї у той час, коли жінка перевіряла рюкзаки на наявність зброї. Хлопця швидко затримали та взяли під варту. За версією прокуратури, підліток кілька разів ударив жінку ножем, від отриманих травм вона загинула. Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру наголосив, що це не поодинокий випадок, і Париж «не може ігнорувати хвилю насильства серед дітей».

Нагадаємо, Франція, Іспанія та Греція раніше обговорювали запровадження обов'язкових вікових обмежень для користувачів соціальних мереж, включаючи Facebook та X. Крім того, ці країни закликають соцмережі до «відповідного до віку дизайну» та обмеження нав'язливих та тих, які викликають звикання, функцій.

До слова, починаючи з 1 липня 2025 року всі дорослі користувачі Інтернету на території Європейського Союзу повинні будуть підтверджувати свій вік за допомогою спеціального мобільного додатка. Це рішення ухвалила Європейська комісія з метою посилення онлайн-безпеки дітей. Без верифікації віку доступ до популярних соцмереж, стримінгових платформ та деяких сайтів буде частково або повністю обмежений. Ініціатива є частиною Регламенту про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), що набрав чинності у серпні 2023 року. Його головна мета – зробити цифровий простір більш безпечним і відповідальним.

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Теги: Франція Еммануель Макрон соцмережі

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