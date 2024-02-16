Кремль проводить дезінформаційну кампанію з дискредитації Зеленського – WP

Кампанію з дезінформації Сергій Кирієнко почав розробляти після успішного наступу українських сил на Харківщині та Херсонщині

Перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко з початку 2023 року організував кампанію проти президента України Володимира Зеленського з метою підриву його рейтингу. Про це повідомляє The Washington Post.

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За інформацією видання, кампанію з дезінформації Кирієнко почав розробляти після успішного наступу українських сил на Харківщині та Херсонщині. Вона діяла у двох напрямках: один був спрямований на Європу, інший – безпосередньо на дестабілізацію України.

Ключовими цілями кампанії, згідно з документами Кремля, були дискредитація військового і політичного керівництва Києва, розкол української еліти, деморалізація українських військ і «дезорієнтація українського населення». Для поширення інформації в Україні вирішили обрати соцмережі, насамперед Telegram, і уникати відверто проросійських наративів.

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Передусім кремлівські стратеги прагнули знизити рейтинги членів команди Зеленського, уряду та командування Збройних Сил України, а також збільшити кількість відставок і конфліктів в українській владі. Також пропонувалось перебільшувати втрати українських сил.

Згідно із вказівками Кремля, тисячі повідомлень та сотні вигаданих статей з'явилися у соцмережах, поширюючись в Україні та Європі. Понад 100 документів були спрямовані проти Зеленського з метою розколу та дестабілізації в Україні. У Москві це назвали «інформаційно-психологічними операціями».

Як пише WP, документи показують, як у січні 2023 року перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко доручив групі чиновників і політтехнологів зареєструватися в українських соціальних мережах для поширення дезінформації.

Це було необхідно для того, щоб підірвати підтримку України з боку Заходу, зокрема у Франції та Німеччині. Згідно з документами, європейською пропагандистською групою опікувалася один із заступників Кирієнка Тетяна Матвєєва, глава кремлівського департаменту з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

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Коли у 2022 році Україна відтіснила російські війська в Харківській і Херсонській областях, а офіційні особи в Києві заговорили про великий весняний контрнаступ на сході та півдні, Кирієнко зібрав другу команду, орієнтовану на дестабілізацію самої України. Другу групу очолював один із його найближчих заступників, Олександр Харичев, відомий у деяких московських колах як «посередник» або «куратор виборів», бо він стежить за тим, щоб внутрішні вибори відбувалися на користь Кремля.

Зокрема на нараді 16 січня 2023 року Кирієнко запропонував чотири ключові завдання для поширення пропаганди : дискредитація військово-політичного керівництва Києва;

розкол української еліти;

деморалізація українських військ;

дезорієнтація українського населення.

Успіх команди мав вимірюватися за ключовими показниками: вони мали «знизити рейтинги ключових кадрів в офісі Зеленського, українського уряду і командування збройних сил України» і «підвищити віру українського населення в те, що еліта країни працює тільки на себе». Ще однією ознакою досягнення пропагандистів було б зростання кількості відставок в уряді і публічних конфліктів.

Згідно з документами, прогрес пропагандистів відстежували на майже щотижневих зустрічах у Кремлі. Там стратеги проводили презентації, демонструючи найпопулярніші пости, які вони розміщували в соцмережах та підраховували розподіл їхніх результатів. Окрім цього пропагандисти проводили щотижневі опитування громадської думки про рівень довіри до Зеленського та військового керівництва країни.