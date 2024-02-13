Байден після рішення Сенату щодо допомоги Україні звернувся до Палати представників

Байден: «Настав час для Палати представників діяти і негайно відправити цей двопартійний законопроєкт на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон»

Президент США Джо Байден привітав схвалений Сенатом законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України і закликав Палату представників затвердити його. Про це йдеться в заяві Байдена, яку оприлюднено на сайті Білого дому.

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«Я аплодую двопартійній коаліції сенаторів, які об'єдналися, щоб просунути цю угоду, і закликаю Палату представників якнайшвидше приступити до її ухвалення. Ми не можемо дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні», – заявив президент США.

Байден додав, що вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати, а Путін продовжує мріяти про підкорення українського народу.

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«Є люди, які кажуть, що американське лідерство і наші альянси і партнерства з країнами по всьому світу не мають значення. Це не так. Якщо ми не виступимо проти тиранів, які прагнуть завоювати або розділити територію своїх сусідів, наслідки для національної безпеки Америки будуть значними», – зазначив Байден.

«Настав час для Палати представників діяти і негайно відправити цей двопартійний законопроєкт на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон», – додав лідер США.

Як повідомлялося, сьогодні Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників.

Як відомо, Сенат США провів серію процедурних кроків щодо законопроєкту H.R.815, наблизившись впритул до основного голосування щодо ухвалення законодавчої ініціативи з допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню на понад $95 млрд. Найближчими днями планується голосування за пакет допомоги Україні та Ізраїлю.

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Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України. Він знаходиться між Сенатом (верхньою палатою Конгресу), який рухається до схвалення допомоги Києву, і консерваторами Палати представників, які попереджають, що будь-яка підтримка України може коштувати йому роботи.

До слова, законопроєкт з допомогою Україні на 60 млрд доларів, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.