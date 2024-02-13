Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден після рішення Сенату щодо допомоги Україні звернувся до Палати представників

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден після рішення Сенату щодо допомоги Україні звернувся до Палати представників
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
фото з відкритих джерел

Байден: «Настав час для Палати представників діяти і негайно відправити цей двопартійний законопроєкт на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон»

Президент США Джо Байден привітав схвалений Сенатом законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України і закликав Палату представників затвердити його. Про це йдеться в заяві Байдена, яку оприлюднено на сайті Білого дому.

«Я аплодую двопартійній коаліції сенаторів, які об'єдналися, щоб просунути цю угоду, і закликаю Палату представників якнайшвидше приступити до її ухвалення. Ми не можемо дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні», – заявив президент США.

Байден додав, що вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати, а Путін продовжує мріяти про підкорення українського народу. 

«Є люди, які кажуть, що американське лідерство і наші альянси і партнерства з країнами по всьому світу не мають значення. Це не так. Якщо ми не виступимо проти тиранів, які прагнуть завоювати або розділити територію своїх сусідів, наслідки для національної безпеки Америки будуть значними», – зазначив Байден.

«Настав час для Палати представників діяти і негайно відправити цей двопартійний законопроєкт на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон», – додав лідер США.

Як повідомлялося, сьогодні Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. 

Як відомо, Сенат США провів серію процедурних кроків щодо законопроєкту H.R.815, наблизившись впритул до основного голосування щодо ухвалення законодавчої ініціативи з допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню на понад $95 млрд. Найближчими днями планується голосування за пакет допомоги Україні та Ізраїлю.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України. Він знаходиться між Сенатом (верхньою палатою Конгресу), який рухається до схвалення допомоги Києву, і консерваторами Палати представників, які попереджають, що будь-яка підтримка України може коштувати йому роботи.

До слова, законопроєкт з допомогою Україні на 60 млрд доларів, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.

Теги: Україна законопроєкт Сенат США президент боєприпаси закон путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Волкер зазначив, що найважливіші радники Байдена бояться ескалації
Курт Волкер назвав ключових осіб, які формують бачення українського питання у Байдена
31 сiчня, 08:03
Прапор України в Криму
Активісти на тимчасово окупованих територіях вітають Україну з Днем Соборності: фото
22 сiчня, 17:25
Дружини позбавлені права народити бажану дитину від полеглого чоловіка
Жінки б'ють на сполох: клініки повинні утилізувати заморожену сперму загиблих військових
26 сiчня, 15:09
Оновлена версія законопроєкту передбачений мобілізацію аспірантів, які навчаються на контрактній формі
Новий законопроєкт про мобілізацію і право на освіту: чи є порушення? Коментар юриста
1 лютого, 13:28
24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76 упав
Міжнародне розслідування збиття Іл-76 під Брянськом? Кремль зробив промовисту заяву
25 сiчня, 09:22
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров тисне руку міністру закордонних справ Індії Субрахманьяму Джайшанкару
Росія втрачає найбільшого у світі імпортера зброї – Reuters
28 сiчня, 18:50
США відкриті для повернення Туреччини до програми отримання винищувачів F-35
Отримання винищувачів F-35: США знову виставили ультиматум Туреччині
2 лютого, 08:13
Україна й Канада розширили угоду про вільну торгівлю
Канада затвердила угоду про вільну торгівлю з Україною
7 лютого, 14:49
Володимир Зеленський та Валерій Залужний, 9 лютого 2024 року
Прощальні обійми Зеленського та Залужного. Фото дня
9 лютого, 19:23

Політика

Байден після рішення Сенату щодо допомоги Україні звернувся до Палати представників
Байден після рішення Сенату щодо допомоги Україні звернувся до Палати представників
Посол США відповіла, чи варто очікувати запрошення України до НАТО цього року
Посол США відповіла, чи варто очікувати запрошення України до НАТО цього року
Bloomberg: Туреччина може заблокувати призначення Рютте на посаду генсека НАТО
Bloomberg: Туреччина може заблокувати призначення Рютте на посаду генсека НАТО
Допомога Україні: демократи сподіваються «загнати в кут» спікера Джонсона
Допомога Україні: демократи сподіваються «загнати в кут» спікера Джонсона
Путін через посередників пропонував США заморозити війну в Україні – Reuters
Путін через посередників пропонував США заморозити війну в Україні – Reuters
Боррель припустив, коли Росія може піти у ще один великий наступ
Боррель припустив, коли Росія може піти у ще один великий наступ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Маск висміяв інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Карлсону
59K
Інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону. Диктатор чітко дав зрозуміти, яка країна буде наступною
13K
Битва мовознавців. Хто і за що напав на зірку «1+1» Авраменка
8328
Сенат США схвалив допомогу Україні
5790
Деякі українські підрозділи вперше за два роки вийшли з Авдіївки
4240
Сховати не вдалось: партизани виявили підпільне виробництво оборонних споруд

Новини

Ворог тестує нову тактику для знищення енергосистеми – Український інститут майбутнього
Сьогодні, 17:46
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 06:10
День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого
Сьогодні, 00:20
Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Вчора, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua