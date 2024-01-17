Форум у Давосі: чому прем′єр Китаю не зустрівся із Зеленським

Рішення Китаю не зустрічатися з українцями видається навмисним

Представники України не зустрілись з високопосадовцями Китаю під час Всесвітнього економічного форуму у Давосію Про це пише видання Politico.

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«Українські лідери не приховували, що хочуть зустрітися з китайськими офіційними особами у Швейцарії цього тижня, але президент Володимир Зеленський поїхав додому без бажаної зустрічі», – йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що напередодні багатостороннього мирного саміту у швейцарських Альпах керівник апарату президента України Андрій Єрмак заявив, що Китаю вкрай необхідно приєднатися до мирних переговорів, і натякнув, що Зеленський матиме можливість поспілкуватися з прем'єр-міністром Китаю Лі Цянем. Проте цього не сталося.

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Politico з посиланням на анонімного американського високопосадовця повідомило, що рішення Китаю проігнорувати зустріч з українцями видається навмисним. За словами чиновника США, Пекін відхилив прохання Києва про зустріч під час їхніх візитів до Швейцарії. Інший чиновник США заявив медіа, що Росія закликала Китай припинити дипломатичні зустрічі з Україною.

Як пише видання, «це останній сигнал про те, що Китай не має наміру домагатися припинення повномасштабної війни Путіна проти України і натомість став на бік Росії».

Натомість один з українських чиновників сказав, що Україна не просила про зустріч із Китаєм.

Крім того, медіа також наголосило на тому, що Лі Цянь та Зеленський доносили різні меседжі у Давосі. Китайський представник говорив про те, що його країна є безпечним місцем для інвестування, Зеленський же «згуртовував союзників навколо України». У виданні додали, що українського президента у Давосі зустрічали «наче рок-зірку».

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«Величезний натовп зібрався біля кімнати засідань, щоб лише побачити, як Зеленський прямує на наступне засідання. Він проігнорував запитання преси, включно з питанням про відносини України з Китаєм, і пішов, наче не почув», – зазначило Politico.

Нагадаємо, 16 січня президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі, де провів ряд зустрічей. Зокрема, президент зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, прем’єр-міністром Соціалістичної Республіки В’єтнам Фам Минь Чинем. Також президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі.