Головна Світ Політика
search button user button menu button

Форум у Давосі: чому прем′єр Китаю не зустрівся із Зеленським

Христина Петренко
glavcom.ua
Форум у Давосі: чому прем′єр Китаю не зустрівся із Зеленським
Чиновник США заявив журналістам, що Росія закликала Китай припинити дипломатичні зустрічі з Україною
фото з відкритих джерел

Рішення Китаю не зустрічатися з українцями видається навмисним

Представники України не зустрілись з високопосадовцями Китаю під час Всесвітнього економічного форуму у Давосію Про це пише видання Politico.

«Українські лідери не приховували, що хочуть зустрітися з китайськими офіційними особами у Швейцарії цього тижня, але президент Володимир Зеленський поїхав додому без бажаної зустрічі», – йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що напередодні багатостороннього мирного саміту у швейцарських Альпах керівник апарату президента України Андрій Єрмак заявив, що Китаю вкрай необхідно приєднатися до мирних переговорів, і натякнув, що Зеленський матиме можливість поспілкуватися з прем'єр-міністром Китаю Лі Цянем. Проте цього не сталося.

Politico з посиланням на анонімного американського високопосадовця повідомило, що рішення Китаю проігнорувати зустріч з українцями видається навмисним. За словами чиновника США, Пекін відхилив прохання Києва про зустріч під час їхніх візитів до Швейцарії. Інший чиновник США заявив медіа, що Росія закликала Китай припинити дипломатичні зустрічі з Україною.

Як пише видання, «це останній сигнал про те, що Китай не має наміру домагатися припинення повномасштабної війни Путіна проти України і натомість став на бік Росії».

Натомість один з українських чиновників сказав, що Україна не просила про зустріч із Китаєм. 

Крім того, медіа також наголосило на тому, що Лі Цянь та Зеленський доносили різні меседжі у Давосі. Китайський представник говорив про те, що його країна є безпечним місцем для інвестування, Зеленський же «згуртовував союзників навколо України». У виданні додали, що українського президента у Давосі зустрічали «наче рок-зірку».

«Величезний натовп зібрався біля кімнати засідань, щоб лише побачити, як Зеленський прямує на наступне засідання. Він проігнорував запитання преси, включно з питанням про відносини України з Китаєм, і пішов, наче не почув», – зазначило Politico.

Нагадаємо, 16 січня президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі, де провів ряд зустрічей. Зокрема, президент зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, прем’єр-міністром Соціалістичної Республіки В’єтнам Фам Минь Чинем. Також президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Читайте також: Виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі: повний текст промови
Теги: Китай Володимир Зеленський Україна форум в давосі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія уже програла цю війну, але Україна її ще не виграла
Росія не виграє війну, яку вже програла
4 сiчня, 17:40
Російський диктатор продовжує бути загрозою для демократичного світу
Путін готується воювати п'ять років. Ну то й що?
29 грудня, 2023, 14:03
Чоловіків, які підлягають призову, повертатимуть на Батьківщину шантажем
Мобілізація або… майно?! Що стоїть за ідеєю депутатки Безуглої скандал
19 грудня, 2023, 11:40
У Ганьсу та сусідній провінції Цинхай тривають пошуково-рятувальні операції
Сотні жертв та постраждалих, розтріскані будинки: моторошні кадри із Китаю (відео)
19 грудня, 2023, 10:22
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Зеленський повідомив про плани на наступний рік
30 грудня, 2023, 22:45
Між українцями і поляком виник конфлікт на кордоні
Поляк наїхав на українських далекобійників на кордоні (відео)
24 грудня, 2023, 09:59
Україна та Велика Британія уклали безпрецедентну безпекову угоду
«Сигнал Путіну»: що пишуть західні ЗМІ про візит Сунака до Києва
13 сiчня, 14:29
Джо Байден вважає, що США мають будувати свою зовнішню політику на співпраці із союзниками
Байден вважає, що нинішні події у світі є переломним моментом в історії
13 сiчня, 02:54
Зеленський подякував президенту США, Конгресу та всьому американському народу за незмінну й потужну допомогу Україні
Форум в Давосі: Зеленський зустрівся із держсекретарем США (відео)
Вчора, 15:02

Політика

Форум у Давосі: чому прем′єр Китаю не зустрівся із Зеленським
Форум у Давосі: чому прем′єр Китаю не зустрівся із Зеленським
Польща пояснила, коли зникнуть черги вантажівок на кордоні з Україною
Польща пояснила, коли зникнуть черги вантажівок на кордоні з Україною
Розвідка повідомила, коли Росія планує провести нову хвилю мобілізації
Розвідка повідомила, коли Росія планує провести нову хвилю мобілізації
Столтенберг: США залишаться в НАТО попри позицію Трампа
Столтенберг: США залишаться в НАТО попри позицію Трампа
Пакистан заявив про загибель двох дітей внаслідок атаки Ірану
Пакистан заявив про загибель двох дітей внаслідок атаки Ірану
Канада знайшла, як запобігти «витоку» інформації до Росії та ще двох країн
Канада знайшла, як запобігти «витоку» інформації до Росії та ще двох країн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Путін заявив, що росіяни повертаються додому з Європи через туалети
40K
Фактор, який може коштувати нам Перемоги
17K
Професор Гарварду Сергій Плохій: Результати переговорів на 90% будуть визначатися на полі бою
12K
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6251
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
4714
Як успішно організувати мобілізацію? Екссуддя Конституційного суду дав підказку владі

Новини

Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:17
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
Сьогодні, 06:12
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Вчора, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua