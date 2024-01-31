Орбан визнавав, що Угорщина не перешкодить вступу України в ЄС – ЗМІ

За словами Орбана, США обіцяли Києву у кінці 2023 року розпочати переговори про вступ до ЄС

Угорський прем'єр заявляв, що суттєвих перешкод для вступу України в ЄС Будапешт створити не зможе

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан навесні минулого року визнавав під час дебатів за зачиненими дверима, що Будапешт не зможе перешкодити вступу України до ЄС. Про це повідомляє угорське видання «Telex».

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Видання з посиланням на неназвані джерела пише, що під час непублічного засідання парламенту Орбан заявив, що Угорщина не зможе створити суттєвих перешкод для вступу України до ЄС. Угорський прем'єр наголосив, що членство України «проштовхнуть через нас відносно швидко», попри заперечення Будапешта.

Джерела видання повідомили, що Орбан розповів учасникам зустрічі, що, згідно з даними розвідки, США пообіцяли Києву старт переговорів про вступ до ЄС у кінці 2023 року. Під час закритих дебатів прем'єр країни також наголосив, що Будапешт наполягатиме на відновленні Україною прав, якими угорська меншина користувалася до 2015 року.

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Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий підтримати виділення бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро від ЄС, лише якщо суму кожного року будуть затверджувати одностайно.

Нагадаємо, як повідомило видання Bloomberg, лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на саміті ЄС.