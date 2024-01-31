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Допомога Україні: заступниця держсекретаря США зробила заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Допомога Україні: заступниця держсекретаря США зробила заяву
Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд
фото з відкритих джерел

Вікторія Нуланд: «американський народ усвідомлює диво, якого Україна вже досягла, захищаючись від нинішньої зловісної російської агресії»

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд висловила впевненість, що Конгрес Сполучених Штатів проголосує за надання допомоги Україні. Про це вона сказала на брифінгу в Києві, передає «Укрінформ».

«Американський народ розуміє і захоплюється дивом, якого Україна вже досягла, захищаючись від цієї жорстокої російської агресії. Він також розуміє, що станеться, якщо ви не зможете не тільки виживати, а й процвітати, – сказала вона. – І я маю велику впевненість, що це розуміння знайде своє відображення в голосуванні, яке Конгрес проведе на прохання президента (Джо) Байдена», – сказала Вікторія Нуланд.

Як повідомлялося, американські бомби Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) вже прямують на фронт для використання українськими військовими. Це відбувається у межах допомоги від США. 

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена. 

Як відомо, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату. 

Нагадаємо, що штат Техас продовжує кидати виклик президенту США Джо Байдену в питанні кордону з Мексикою та пропонує грошову винагороду добровольцям військового департаменту Техасу для охорони кордону. Адміністрація штату прагне «розмістити засоби охорони кордону в зонах підвищеної загрози, щоб позбавити злочинні організації можливості нелегально переміщувати наркотики і людей до Техасу». Як повідомляється на сайті військового відомства Техасу, добровольці працюватимуть з ним на повну ставку і отримуватимуть до $55 на день.

Як відомо, ситуація з південним кордоном США стала приводом для блокування пакета військової допомоги США на $61 млрд у Конгресі США ще у вересні 2023 року. Республіканці вимагають від адміністрації Байдена змін у прикордонному законодавстві та посилення захисту кордону – інакше вони не проголосують за виділення коштів для підтримки України.

До слова, після того, як силовики в Техасі взяли під контроль кордон із Мексикою, президент США Джо Байден закликав законодавців ухвалити погоджений в Сенаті законопроєкт, який дозволить закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами. 

Раніше Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

До відома, колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.

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Теги: законопроєкт Дональд Трамп українці Україна Курт Волкер президент Сенат США кордон блокування Вікторія Нуланд

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