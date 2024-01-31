Учасників російського гурту «Бі-2» депортовано... до Ізраїлю
Днем раніше до Ізраїлю вилетів соліст гурту Єгор Бортник (Льова Бі-2)
Усіх шістьох учасників групи «Бі-2» депортували з Таїланду до Ізраїлю. Про це повідомив юрист групи. Днем раніше до Ізраїлю вилетів соліст гурту Єгор Бортник (Льова Бі-2).
До Ізраїлю прямують другий соліст групи Олександр «Шура» Уман, два гітаристи, барабанщик, клавішник та аранжувальник групи.
Літак із лідером групи «Бі-2» Єгором Бортником (Льова Бі-2) приземлився вранці 31 січня в аеропорту Тель-Авіва. Від коментарів про членів команди, що залишилися в Таїланді, музикант відмовився. Влада Таїланду спочатку погодила їм виліт до Ізраїлю, але скасувала рішення після візиту російських дипломатів.
Нагадаємо, 27 січня у Таїланді затримали учасників російського рок-гурту «Бі-2» через проведення концертів без дозволу на роботу. Їх етапують із Пхукета до Бангкока для подальшої депортації.
Про те, що музикантів планують депортувати, йшлося раніше у заяві генконсульства. Наголошувалося, що учасники музичного колективу будуть зобов'язані залишити територію Таїланду найближчим часом.
Суд у Таїланді зобов'язав затриманих сплатити штрафи. Кожен із музикантів має виплатити по $84.
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