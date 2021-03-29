Зеленський обговорить ситуацію на Донбасі з лідерами «нормандської четвірки» – Мендель

Володимир Зеленський звернувся до лідерів «норманді» через загострення на сході України

Президент ініціював невідкладне позачергове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи

Президент Володимир Зеленський планує обговорити ситуацію на сході України та наступні кроки із досягнення миру з лідерами країн «нормандської четвірки».

Про це заявила прессекретарка Зеленського Юлія Мендель в ефірі програми «Взгляд с Банковой» на телеканалі «Дом».

«У п’ятницю загинули четверо українців. Саме тому президент ініціював невідкладне позачергове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи. Він також має намір обговорити ситуацію і подальші кроки щодо досягнення миру на Донбасі з лідерами країн «нормандської четвірки», – сказала Мендель.

За її словами, загострення ситуації особливо помітно на тлі перших місяців режиму припинення вогню, коли «вперше за роки бойових дій на Донеччині й Луганщині кількість поранених і вбитих зменшилася в десятки разів».

Нагадаємо, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль, мешканець міста Калуш Івано-Франківської області, 47-річний Сергій Барнич та мешканець міста Дубровиця Рівненської області Максим Абрамович, 1994 року народження.

Зеленський висловив співчуття рідним чотирьох військових, які загинули на сході країни.