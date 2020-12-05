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    Економіка та фінанси

    Будівництво «Північного потоку-2» відновили, попри санкції, – ЗМІ

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    <p>У Балтійському морі судно &laquo;Фортуна&raquo; вестиме підводні операції на трубопроводі</p> - Будівництво «Північного потоку-2» відновили, попри санкції, – ЗМІ

    У Балтійському морі судно «Фортуна» вестиме підводні операції на трубопроводі

    Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС

    Роботи будуть вестися з використанням якірного судна з 5 по 31 грудня

    З 5 грудня у водах Німеччини має відновитися укладання труб для газопроводу «Північний потік-2». Роботи виконуватиме спеціалізована баржа «Фортуна», яка ходить під російським прапором.

    Про це повідомляє РБК з посиланням на Федеральне морське і гідрографічне агентство Німеччини.

    За даними російського видання, у Балтійському морі, на південь від мілководного району Адлергрунд, судно «Фортуна» вестиме підводні операції на трубопроводі з 5 по 31 грудня.

    Станом на ранок суботи «Фортуна» ще перебуває у німецькому порту Вісмар.

    27 листопада німецьке морське агентство розмістило повідомлення для моряків про проведення в цьому ж районі в тих же координатах підводного укладання труб на двох паралельних нитках неназваного трубопроводу.

    Проєктна компанія Nord Stream 2 підтвердила, що мова йде про відновлення будівництва «Північного потоку-2», поки лише в водах Німеччини. Роботи будуть вестися з використанням якірного судна орієнтовно з 5 по 31 грудня.

    Як повідомлялося, Трамп пообіцяв ветувати оборонний бюджет з санкціями проти «Північного потоку-2».

    Нагадаємо, Конгрес США вніс в оборонний бюджет санкції проти «Північного потоку-2».

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    Теги: США санкції будівництво Північний потік-2
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