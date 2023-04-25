Куди варто переїхати, щоб стати щасливим: названо найкраще місто Європи

Копенгаген очолив рейтинг міст завдяки низькому рівню забруднення, чистому повітрю та високому рівню щастя

Багато людей переїжджають у нове місто або навіть нову країну заради кар'єри чи кращих умов життя, однак є й ті, для кого основною мотивацією для переїзду є «душевне благополуччя». Нове дослідження від The Social Hub визнало данську столицю Копенгаген найкращим містом Європи, куди варто переїхати «для душі». Про це пише Express.

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Копенгаген очолив рейтинг завдяки низькому рівню забруднення, чистому повітрю та високому рівню щастя. Тут багато пішохідних стежок і зелених насаджень, де можна проводити час на свіжому повітрі.

При цьому це одне з найсприятливіших для велосипедистів міст Європи, де приблизно 49% жителів їздять на роботу на велосипеді. Також данська столиця дуже дружелюбна до ЛГБТК+.

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Копенгаген відмінно підходить для відпочинку і завдяки безлічі неймовірних пам'яток. Однією з найпопулярніших міських визначних локацій є барвиста гавань Нюхавн.

Також до топ-5 потрапили Відень (Австрія), Стокгольм (Швеція), Осло (Норвегія) та Амстердам (Нідерланди).

Раніше повідомлялося, що Київ визнано найкращим містом світу 2023 року. Символом міста назвали Києво-Печерську лавру. А головний здобуток столиці – це дух, який не змогли зламати російські окупанти. До найкращих міст 2023 року потрапили, зокрема, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токіо та Дубай.