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Куди варто переїхати, щоб стати щасливим: названо найкраще місто Європи

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Куди варто переїхати, щоб стати щасливим: названо найкраще місто Європи
Однією з найпопулярніших міських визначних пам'яток столиці Данії є барвиста гавань Нюхавн
фото з відкритих джерел

Копенгаген очолив рейтинг міст завдяки низькому рівню забруднення, чистому повітрю та високому рівню щастя

Багато людей переїжджають у нове місто або навіть нову країну заради кар'єри чи кращих умов життя, однак є й ті, для кого основною мотивацією для переїзду є «душевне благополуччя». Нове дослідження від The Social Hub визнало данську столицю Копенгаген найкращим містом Європи, куди варто переїхати «для душі». Про це пише Express.

Копенгаген очолив рейтинг завдяки низькому рівню забруднення, чистому повітрю та високому рівню щастя. Тут багато пішохідних стежок і зелених насаджень, де можна проводити час на свіжому повітрі.

При цьому це одне з найсприятливіших для велосипедистів міст Європи, де приблизно 49% жителів їздять на роботу на велосипеді. Також данська столиця дуже дружелюбна до ЛГБТК+.

Копенгаген відмінно підходить для відпочинку і завдяки безлічі неймовірних пам'яток. Однією з найпопулярніших міських визначних локацій є барвиста гавань Нюхавн.

Також до топ-5 потрапили Відень (Австрія), Стокгольм (Швеція), Осло (Норвегія) та Амстердам (Нідерланди).

Раніше повідомлялося, що Київ визнано найкращим містом світу 2023 року. Символом міста назвали Києво-Печерську лавру. А головний здобуток столиці – це дух, який не змогли зламати російські окупанти. До найкращих міст 2023 року потрапили, зокрема, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токіо та Дубай.

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Теги: Австрія Швеція Нідерланди рейтинг Норвегія Відень

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