Десять найбагатших міст світу: оприлюднено рейтинг

За прогнозами аналітиків, до 2040 року Сідней також увійде до п'ятірки найбагатших міст світу

Рейтинг із ТОП-10 найбагатших міст світу опублікувала компанія Henley & Partners спільно із аналітиками New World Wealth.

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Так, на першому місці цілком очікувано опинився Нью-Йорк, у якому мешкає 340 тис. мільйонерів. Інші американські міста – Сан-Франциско (285 тис. мільйонерів) та Лос-Анджелес (205,4 тис. мільйонерів) – на третьому та шостому місцях відповідно.

Токіо посідає зараз друге місце із 290,3 тис. мільйонерів. Лондон опинився на третьому рядку (258 тис. заможних резидентів), Сінгапур (240,1 тис.) на п'ятому місці та Сідней на десятій позиції (126,9 тис. мільйонерів).

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У Сіднеї, де розташовані одні з найдорожчих передмість світу, за останні 20 років спостерігався особливо сильний приплив заможних людей, і, за прогнозами, до 2040 року місто увійде до п'ятірки найбагатших міст світу.

Сьоме, восьме та дев'яте місця рейтингу належать китайським містам – Гонконгу (129,5 тис. мільйонерів), Пекіну (128,2 тис.) та Шанхаю (127,2 тис.). Пекін і Шанхай опинилися в десятці лише в останнє десятиліття, Гонконг, навпаки, опустився з четвертого (на якому був у 2012 році) на сьоме місце.

Нагадаємо, Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу. Усього до рейтингу найбагатших людей світу потрапило п’ятеро українських доларових мільярдерів.

Найбагатшим українцем лишається Рінат Ахметов. Оцінка його статків зросла з квітня минулого року на $1,5 млрд – до $5,7 млрд, передусім завдяки урахуванню $1,886 млрд дивідендів, виплачених компанією «Метінвест» головному бенефіціару за підсумками 2021 року. Однак, якщо порівнювати з лютим 2022 року, різниця в статках найзаможнішого українця драматична: з початку війни він втратив $8 млрд. У глобальному списку Ахметов посів 445-те місце.

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Також до рейтингу потрапили Віктор Пінчук ($2,1 млрд), Вадим Новинський ($1,4 млрд), Костянтин Жеваго ($1,3 млрд) та Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд).