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Влаштувалась на нафтопереробний завод. У Швеції затримано російську шпигунку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влаштувалась на нафтопереробний завод. У Швеції затримано російську шпигунку
Затриману підозрюють у корпоративному шпигунстві на підприємстві
фото ілюстративне

Операція з арешту росіянки проходила в умовах суворої секретності

Вчора, 13 квітня, у Швеції на нафтопереробному заводі затримали громадянку Росії. Про це повідомив шведський телеканал TV4 Nyheterna.

Зазначається, що операція з арешту росіянки проходила в умовах суворої секретності. Затримання відбулось у місті Гетеборг на нафтопереробному заводі Preemraff.

Затриману підозрюють у корпоративному шпигунстві на підприємстві.

У пресслужбі Preemraff підтвердили, що на заводі проводилась поліційна операція. За словами пресменеджера, затримана особа працювала на субпідрядника компанії.

Згідно з законодавством, спочатку справу про шпигунство розслідує звичайна поліція, проте вона має повідомити поліцію безпеки. У поліції безпеки відповіли, що вони знають про цю справу.

Поліція проявляє «високу конфіденційність» стосовно цієї справи.

Раніше Служба військової контррозвідки Польщі затримала у Гданську іноземця. Чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії, і тепер йому загрожує десять років позбавлення волі. 

До цього польські спецслужби виявили та нейтралізували шпигунську мережу, яка працювала на Росію та готувала диверсії у Польщі. Підозрюваних затримали у зв'язку з виявленням на важливих маршрутах та залізничних вузлах прихованих камер, які фіксували рух на коліях та передавали зображення до мережі. Переважно йдеться про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, зокрема в районі аеропорту Ясенка під Жешувом. Це основний пункт перевалки західної зброї та боєприпасів для України.

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Теги: Швеція шпигун росія

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