Норвегія бойкотуватиме турніри з фехтування за участю росіян і білорусів

Міжнародна федерація фехтування дозволила спортсменам із Росії та Білорусі знову виступати на турнірах

Федерація фехтування Норвегії заявила, що бойкотуватиме турніри за участю спортсменів із Росії та Білорусі. Про це повідомляє Zn.ua.

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«Федерація фехтування Норвегії, як і весь норвезький спорт, рішуче дистанціювалася від військових дій Росії в Україні. Після того, як на конгресі Міжнародної федерації фехтування (FIE) було вирішено знову допустити росіян і білорусів, правління Федерації фехтування Норвегії вирішило не відправляти своїх спортсменів на турніри, де братимуть участь росіяни чи білоруси. Крім того, було вирішено не організовувати щорічний норвезький етап Кубка світу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 березня Міжнародна федерація фехтування (FIE) прийняла рішення дозволити спортсменам із Росії та Білорусі знову виступати на турнірах під егідою організації.

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Очікується, що зняття заборони FIE набуде чинності у квітні, після чого росіяни та білоруси зможуть поїхати на чемпіонати світу та Європи влітку та брати участь у відборі на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Нагадаємо, що Росія повільно повертається у великий спорт. Міжнародний олімпійський комітет 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі у нейтральному статусі. До таких жертв росіянам не звикати – подібне покарання вони вже несли після нашумілого допінгового скандалу. Але зараз до цього також додається табу на участь спортсменів, пов’язаних з силовими органами, та таких, що були помічені у відкритій підтримці Z-операції (а таких серед олімпійських чемпіонів дуже багато).