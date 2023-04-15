Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Норвегія бойкотуватиме турніри з фехтування за участю росіян і білорусів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Норвегія бойкотуватиме турніри з фехтування за участю росіян і білорусів
Норвегія вирішила не проводити щорічний етап Кубка світу з фехтування
фото з відкритих джерел

Міжнародна федерація фехтування дозволила спортсменам із Росії та Білорусі знову виступати на турнірах

Федерація фехтування Норвегії заявила, що бойкотуватиме турніри за участю спортсменів із Росії та Білорусі. Про це повідомляє Zn.ua.

«Федерація фехтування Норвегії, як і весь норвезький спорт, рішуче дистанціювалася від військових дій Росії в Україні. Після того, як на конгресі Міжнародної федерації фехтування (FIE) було вирішено знову допустити росіян і білорусів, правління Федерації фехтування Норвегії вирішило не відправляти своїх спортсменів на турніри, де братимуть участь росіяни чи білоруси. Крім того, було вирішено не організовувати щорічний норвезький етап Кубка світу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 березня Міжнародна федерація фехтування (FIE) прийняла рішення дозволити спортсменам із Росії та Білорусі знову виступати на турнірах під егідою організації.

Очікується, що зняття заборони FIE набуде чинності у квітні, після чого росіяни та білоруси зможуть поїхати на чемпіонати світу та Європи влітку та брати участь у відборі на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Нагадаємо, що Росія повільно повертається у великий спорт. Міжнародний олімпійський комітет 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі у нейтральному статусі.  До таких жертв росіянам не звикати – подібне покарання вони вже несли після нашумілого допінгового скандалу. Але зараз до цього також додається табу на участь спортсменів, пов’язаних з силовими органами, та таких, що були помічені у відкритій підтримці Z-операції (а таких серед олімпійських чемпіонів дуже багато). 

Читайте також:

Теги: спорт росія Білорусь Норвегія санкції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жан Беленюк схвильований через те, що Росія повільно повертається до великого спорту
Олімпійський чемпіон б’є на сполох: Україна може отримати поразку на спортивному фронті
Вчора, 15:07
Жан Беленюк: «Треба віддати належне – росіяни працювали на різних майданчиках»
Беленюк звинуватив Мінспорту у дипломатичній поразці через допуск росіян до змагань
Вчора, 11:56
Українські спортсмени більше не зможуть змагатися з росіянами і білорусами на міжнародній арені
Українським спортсменам остаточно заборонили змагатися з росіянами (документ)
13 квiтня, 22:41

Новини

Норвегія бойкотуватиме турніри з фехтування за участю росіян і білорусів
Норвегія бойкотуватиме турніри з фехтування за участю росіян і білорусів
Олімпійський чемпіон б’є на сполох: Україна може отримати поразку на спортивному фронті
Олімпійський чемпіон б’є на сполох: Україна може отримати поразку на спортивному фронті
«Фантастичні бовдури». Українців обурила заборона брати участь у змаганнях, де є росіяни
«Фантастичні бовдури». Українців обурила заборона брати участь у змаганнях, де є росіяни
Беленюк звинуватив Мінспорту у дипломатичній поразці через допуск росіян до змагань
Беленюк звинуватив Мінспорту у дипломатичній поразці через допуск росіян до змагань
«Спортсменів поставили перед фактом». Беленюк розкритикував скандальне рішення уряду
«Спортсменів поставили перед фактом». Беленюк розкритикував скандальне рішення уряду
Українським спортсменам остаточно заборонили змагатися з росіянами (документ)
Українським спортсменам остаточно заборонили змагатися з росіянами (документ)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Захист Коболєва визнав, що їхній клієнт надурив суд
13K
Негода в Україні: на Черкащині евакуація, Кременчуцька ГЕС готується до води з Білорусі (фото)
9058
Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
7645
Пригожин закликає Путіна завершити «спецоперацію»
7125
Банкова замовила нову партію орденів та медалей. Які державні нагороди найдорожчі? (документ)
6810
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
Вчора, 18:17
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Вчора, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Вчора, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Вчора, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Вчора, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
13 квiтня, 23:06

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту