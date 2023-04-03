Нідерланди виділяють Україні допомогу на 274 млн євро: на що піде фінансування

Допомога виділяється із 2,5 млрд євро, зарезервованих урядом Нідерландів для підтримки України у 2023 році

Уряд Нідерландів виділяє Україні новий пакет допомоги на суму 274 млн євро. Гроші підуть на гуманітарну допомогу та охорону здоров'я. Про це заявив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер, пише Telegraaf.nl.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ця допомога на 274 млн євро виділяється з 2,5 млрд євро, зарезервованих урядом Нідерландів для підтримки України у 2023 році», – йдеться у заяві.

Близько 180 млн євро буде направлено на гуманітарну допомогу, охорону здоров'я, енергопостачання, відновлення житла та інфраструктури, а також розмінування сільськогосподарських земель. 94 млн євро підуть на нелетальну допомогу, зміцнення співробітництва між Україною та НАТО, а також захист та збереження української культури.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ще 20 мільйонів євро з «гуманітарної частини» пакета підуть на гуманітарну допомогу, 10 мільйонів євро - на психічне здоров'я і психосоціальну підтримку, ще стільки ж – на розмінування сільськогосподарських угідь.

Окремо 40 мільйонів євро будуть спрямовані на закупівлю насіння та обладнання для українського сільського господарства, а ще 100 мільйонів євро – на відновлення лікарень і системи охорони здоров'я, енергопостачання, житлового будівництва та інфраструктури.

Що стосується іншої частини пакета допомоги, то 75 мільйонів євро з нього підуть на зміцнення співпраці між Україною і НАТО, а 14 мільйонів євро – на створення Реєстру завданих воєнними діями РФ збитків у Гаазі та сприяння розслідуванню воєнних злочинів в Україні.

Ще п’ять мільйонів євро буде витрачено на «захист та збереження культури, що визначає ідентичність України».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, міністерка економіки України Юлія Свириденко провела зустріч з міністеркою фінансів Нідерландів Сіґрід Кааґ. Сторони обговорили перспективи, які відкриваються для бізнесу обох країн з точки зору участі у проєктах з реконструкції України.