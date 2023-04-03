Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нідерланди виділяють Україні допомогу на 274 млн євро: на що піде фінансування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нідерланди виділяють Україні допомогу на 274 млн євро: на що піде фінансування
фото з відкритих джерел

Допомога виділяється із 2,5 млрд євро, зарезервованих урядом Нідерландів для підтримки України у 2023 році

Уряд Нідерландів виділяє Україні новий пакет допомоги на суму 274 млн євро. Гроші підуть на гуманітарну допомогу та охорону здоров'я. Про це заявив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер, пише Telegraaf.nl.

«Ця допомога на 274 млн євро виділяється з 2,5 млрд євро, зарезервованих урядом Нідерландів для підтримки України у 2023 році», – йдеться у заяві.

Близько 180 млн євро буде направлено на гуманітарну допомогу, охорону здоров'я, енергопостачання, відновлення житла та інфраструктури, а також розмінування сільськогосподарських земель. 94 млн євро підуть на нелетальну допомогу, зміцнення співробітництва між Україною та НАТО, а також захист та збереження української культури.

Ще 20 мільйонів євро з «гуманітарної частини» пакета підуть на гуманітарну допомогу, 10 мільйонів євро - на психічне здоров'я і психосоціальну підтримку, ще стільки ж – на розмінування сільськогосподарських угідь.

Окремо 40 мільйонів євро будуть спрямовані на закупівлю насіння та обладнання для українського сільського господарства, а ще 100 мільйонів євро – на відновлення лікарень і системи охорони здоров'я, енергопостачання, житлового будівництва та інфраструктури.

Що стосується іншої частини пакета допомоги, то 75 мільйонів євро з нього підуть на зміцнення співпраці між Україною і НАТО, а 14 мільйонів євро – на створення Реєстру завданих воєнними діями РФ збитків у Гаазі та сприяння розслідуванню воєнних злочинів в Україні.

Ще п’ять мільйонів євро буде витрачено на «захист та збереження культури, що визначає ідентичність України».

Нагадаємо, міністерка економіки України Юлія Свириденко провела зустріч з міністеркою фінансів Нідерландів Сіґрід Кааґ. Сторони обговорили перспективи, які відкриваються для бізнесу обох країн з точки зору участі у проєктах з реконструкції України.

Теги: гуманітарна допомога Нідерланди розмінування гроші міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд Литви готує новий пакет допомоги Україні
Уряд Литви готує новий пакет допомоги Україні
6 березня, 17:40
«Серйозні виклики». Сі Цзіньпін висунув США нові звинувачення
«Серйозні виклики». Сі Цзіньпін висунув США нові звинувачення
8 березня, 22:31
ГУР не розкриває, за що було нагороджено блогерку, проте запевняє, що нагорода заслужена
Головне управляння розвідки прокоментувало нагородження блогерки Манекен
5 березня, 15:32
«Енергоатом» замовив влаштування захисних споруд із мішків по дивній ціні
«Енергоатом» закупив мішки для захисних споруд за дивною ціною
20 березня, 11:51
Бахмут продовжить оборонятися
Зеленський розказав про результати засідання Ставки
15 березня, 03:25
Японія виділить Україні $170 млн: на що підуть кошти
Японія виділить Україні $170 млн: на що підуть кошти
11 березня, 04:45
Туреччина та Сирія отримають фінансову допомогу від ЄС: на що підуть гроші
Туреччина та Сирія отримають фінансову допомогу від ЄС: на що підуть гроші
21 березня, 00:13
У Литві розпочалися навчання українських саперів: деталі
У Литві розпочалися навчання українських саперів: деталі
22 березня, 04:23
З 1 липня Уряд планує повернути розмір податку на пальне, яким був у довоєнний період
Підвищення цін на пальне: експерт пояснив, коли саме і на скільки
1 квiтня, 07:20

Політика

США спрогнозували, коли чекати контрнаступу України
США спрогнозували, коли чекати контрнаступу України
Загибель пропагандиста Татарського наближає поразку Путіна – Bloomberg
Загибель пропагандиста Татарського наближає поразку Путіна – Bloomberg
Нідерланди виділяють Україні допомогу на 274 млн євро: на що піде фінансування
Нідерланди виділяють Україні допомогу на 274 млн євро: на що піде фінансування
Місія мадам Шошоаки. Що Путін готує Молдові
Місія мадам Шошоаки. Що Путін готує Молдові
Білий дім повідомив, коли Україні очікувати новий пакет допомоги від США
Білий дім повідомив, коли Україні очікувати новий пакет допомоги від США
У Гаазі розпочався суд над колишнім президентом Косово Тачі
У Гаазі розпочався суд над колишнім президентом Косово Тачі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
У Росії знову стався потужний землетрус: є руйнування
23K
Що сталося у Хмельницькому. Як Московська церква втратила шанс
18K
Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж
15K
Що українцям можна ввозити з-за кордону: роз'яснення митниці
12K
3 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
6004
Каспаров описав майбутнє росіян після поразки в Україні

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
Сьогодні, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
Сьогодні, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
Вчора, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
Вчора, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
Вчора, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту