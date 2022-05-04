  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    «Кухар Путіна» прокоментував участь бойовиків «Вагнера» у терорі в Малі

    Євген Пригожин заявив, що&nbsp;він не має жодного відношення до ПВК &laquo;Вагнер&raquo;, а її взагалі не існує - «Кухар Путіна» прокоментував участь бойовиків «Вагнера» у терорі в Малі
    Євген Пригожин заявив, що він не має жодного відношення до ПВК «Вагнер», а її взагалі не існує
    фото: ТАСС

    Приватна військова компанія «Вагнер» або не причетна до різні у Малі, або її взагалі не існує

    Відомий російський бізнесмен Євген Пригожин, якого ще називають «кухарем Путіна», прокоментував звинувачення на адресу приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» щодо різанини у Малі. Про це пише видання The Guardian.

    Журналісти видання звернулися до Пригожина з питанням про можливу причетність ПВК «Вагнера», у фінансуванні якої підозрюють бізнесмена, до масових убивств у Малі. У відповідь на це «кухар Путіна» заявив, що він не має жодного відношення до цієї ПВК, а далі додав, що її взагалі не існує. The Guardian же відзначає, що участь найманців ПВК «Вагнер» у Малі визнав навіть міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

    Після цього Пригожин накинувся з критикою на увесь західний світ. «Ви вимираюча західна цивілізація, яка вважає росіян, малійців,жителів Центральноафриканської республіки, кубинців, нікарагуанців та багато інших народів і країн покидьками третього світу», – різко заявив російський бізнесмен.

    У подіях в Малі наближений до Володимира Путіна бізнесмен звинуватив «колективний Захід», який начебто намагається проводити політику поневолення Африки, роками організовує та насаджує в цій африканській країні терористичні угруповання.

    За словами Євгена Пригожина, Захід робить це для того, «щоб тримати в страху населення цієї країни, розграбувати її природні багатства та списати гроші, виділені на так звані миротворчі операції».

    Путінський бізнесмен наголосив – «ні я, ні люди, яких я знаю, ні армія Малі не чинили жодних звірств».

    Нагадаємо, що уряд Малі ще у вересні 2021 року запросив бойовиків ПВК «Вагнер» до країни, нібито для боротьби із терористами.

    Тоді ж очільник МЗС Росії Сергій Лавров підтвердив цю інформацію.

    У січні 2022 року міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що «вагнерівці» грабують Малі.

    Пізніше французи заявили, що члени ПВК «Вагнер» убивають мирних жителів Малі, а потім ще й інсценують масові поховання біля баз французьких військ, які на той момент перебували у цій країні – аби звинуватити у своїх звірств саме армію Франції.

    Сам Євген Пригожин у квітні поточного року був помічений на окупованій Росією частині Донбасу. Фотографію з ним виклав у соцмережі російський депутат-єдинорос Віталій Мілонов.

    Теги: росія війна ПВК Вагнера
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Кухар Путіна» прокоментував участь бойовиків «Вагнера» у терорі в Малі