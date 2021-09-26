Влада Малі пояснила, чому запросила в країну «вагнерівців»

Малі вирішила співпрацювати з «вагнерівцями» після того, як Франція вивела з країни значну кількість військ

Уряд Малі звернувся до російської приватної військової компанії «Вагнера» для допомоги в боротьбі з терористами

Уряд Малі звернувся до російської приватної військової компанії «Вагнера» для допомоги в боротьбі з терористами. Про це прем'єр-міністр країни Шогель Кокалла Маїга заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, передає інформаційне агентство «Інтерфакс».

За словами чиновника, Малі вирішила співпрацювати з ПВК «Вагнера» після того, як Франція вирішила закінчити операцію «Бархан» і вивести з країни велику частину своїх військ, залишивши з п'яти тисяч солдатів тільки кілька сотень. Скорочення військової присутності значно підвищило загрозу з боку терористів.

«Нас певною мірою кинули на середині польоту. Це змушує нас досліджувати шляхи і засоби для кращого забезпечення нашої безпеки самостійно або з іншими партнерами», – пояснив Шогель Кокалла.

До слова, текстове розслідування команди Bellingcat щодо справи «вагнерівців» має бути оприлюднено не пізніше ніж наприкінці жовтня.

Нагадаємо, 14 вересня комісія по «вагнерівцях» не зібралася через відсутність кворуму.

Як відомо, парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо вагнергейту не буде викликати президента Володимира Зеленського на засідання, бо він особа недоторкана.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.

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