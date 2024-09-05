Велика кількість ударів України по нафтовій інфраструктурі ворога ще більше послабляє страх навколо цієї теми

Поки що вона призвела до жодних великих військових успіхів

Курська операція Збройних сил України триває вже майже місяць, і за цей час Україна захопила майже 1300 квадратних кілометрів російської території, включаючи стратегічно важливий газовий вузол Суджу. Українські війська також створили військову адміністрацію та накопичили значну кількість бронетехніки на Сумщині для подальшого посилення контингенту.

Згідно з повідомленням The Telegraph, ці досягнення стали вагомим сигналом про оборонні слабкості Росії. Російські війська, що зіткнулися з погано навченими призовниками і евакуйованими містами, не змогли ефективно протистояти українському наступу.

Водночас, українські війська не планують залишати захоплені території, що унеможливлює припинення вогню та замороження фронту.

The Telegraph також зазначає, що хоча ці успіхи значно підняли моральний дух українських військ після невдалого контрнаступу минулого року, результати на фронті ще не відповідають масштабам досягнень.

Операція на Курській ділянці надала українським військам необхідну впевненість і позитивний ефект, але подальші успіхи будуть залежати від багатьох факторів.

Видання підкреслює, що ці досягнення допомогли згуртувати українських військових навколо головнокомандувача Олександра Сирського, який довів свою ефективність, хоча і зазнав критики за свою радянську манеру командування та особисті зв’язки.

Тим не менш, Сирський продемонстрував себе як гідний наступник Валерія Залужного та отримав підтримку від президента Володимира Зеленського.

Операція на Курській ділянці також підбадьорила західних прихильників України. Попри відсутність масштабної ескалації з боку Росії, яка не застосувала тактичні ядерні удари чи не здійснила руйнування Київської дамби, побоювання про можливу ескалацію залишаються.

Водночас, здатність України утримувати захоплену територію зменшила тиск на Київ щодо односторонніх територіальних поступок.

Проте, як зазначає видання, військові успіхи України ще не повністю відображені на фронті. Росія продовжує захоплювати нові території, зокрема в Нью-Йорку і Межовому, та наближається до захоплення Покровська.

Апатія російської громадськості та пропагандистські наративи Путіна допомагають заспокоїти населення, незважаючи на українські досягнення.

Зараз Україні доводиться стикатися з проблемами в отриманні складної зброї. Хоча США планують включити ракету повітря-поверхня JASSM до осіннього пакету поставок, технічні труднощі можуть затримати їх доставку. Німеччина не схвалила експорт крилатої ракети Taurus, а Великобританія не розблокувала використання ракет Storm Shadow проти російських цілей.

Нагадаємо, Міністр оборони Естонії заявив, що Україна на Курщині виборює козирі для переговорів з Росією.