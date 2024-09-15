Зеленський повідомив, скільки боєприпасів використала Росія проти України цього тижня

Президент наголосив, що Україні потрібні системи ППО та далекобійна зброя

З 9 по 15 вересня росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україні потрібна підтримка партнерів: «ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну».

«І я дякую всім у світі, хто це розуміє. Дякую партнерам, хто нам допомагає й підтримує», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що російські загарбники рано-вранці 14 вересня вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою (КАБ). Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. Обійшлося без поранених.

Крім того, вчора ввечері ворог здійснив ракетний удар по Одеському району. Загинула подружня пара: чоловік та жінка 1958 та 1962 років народження. Поранена 65-річна жінка.

Також у ніч проти 15 вересня Росія обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. Через ворожі атаки постраждали двоє людей.