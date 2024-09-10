Пропагандисти готують нові страшилки про енергетичну кризу – Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації попередив, що восени РФ посилить пропаганду про «енергетичну кризу» в Україні

Основний наголос робитиметься на буцімто неспроможності української влади виправити ситуацію

Російська пропаганда планує залякувати українців блекаутом та економічною катастрофою з настанням холодів. Центр протидії дезінформації попереджає про маніпуляції темою відключень електроенергії.



Як зазначається, з настанням осінньо-зимового періоду російська пропаганда посилить залякування «енергетичною кризою» та «економічною катастрофою», що нібито очікує на Україну.

«Основний наголос робитиметься на буцімто неспроможності української влади виправити ситуацію, єдиним виходом з якої є зміна політичного курсу та прийняття російських умов припинення війни», – попередили аналітики.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що Україна активно готується до майбутньої зими, плануючи відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та будівництво нових об'єктів генерації.

Галущенко зазначив, що російські обстріли продовжуватимуться, тому спочатку необхідно відновити все, що можливо, а також паралельно захистити це системами ППО, які Україна отримує від партнерів.

За словами міністра, наступним кроком є розподілена енергія, адже вона складніша для атак ворога. Завдяки децентралізації можливо забезпечити електроживлення у певному регіоні, навіть у разі поділу системи.

Окрім того, така генерація локальна, тож повинна забезпечити живлення критичної інфраструктури.

Нагадаємо, протягом найближчої зими в Україні працюватимуть усі дев'ять атомних блоків. Ремонтна кампанія має чіткі терміни.