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Британія запровадила санкції проти Повітряно-космічних сил РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Британія запровадила санкції проти Повітряно-космічних сил РФ
фото з відкритих джерел

Нові санкції Британії стосуються 924-го Державного центру безпілотної авіації Росії та командування військово-транспортної авіації РФ

Сьогодні, 10 серпня Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти Повітряно-космічних сил Росії. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Окрім російських Повітряно-космічних сил, нові санкції Британії стосуються 924-го Державного центру безпілотної авіації Росії та командування військово-транспортної авіації РФ.

924-й Державний центр безпілотної авіації Росії відповідає за поставлення безпілотників у російську армію, зокрема й тих, які використовуються для ударів по Україні. 

У відомстві відзначили, що разом зі США Велика Британія накладає санкції на низку ключових осіб та організацій за їхню роль у сприянні військовій підтримці Іраном Росії, включаючи тих, хто бере участь у ланцюжках постачання балістичних ракет і безпілотників.

До тих, хто підпадає під заморожування активів та заборону на поїздки, належать:

  • Бригадний генерал Сейєд Хамзех Галандарі, генеральний директор з міжнародних відносин Міністерства оборони та логістики збройних сил (MODAFL): пов'язаний з експортом Іраном оборонної продукції своїм партнерам.
  • Другий бригадний генерал Алі Джафарабаді, голова Космічного командування Повітряно-космічних сил КВІР (КВІР-ASF): керує випробуваннями Іраном космічних ракет-носіїв, що сприяло розвитку іранського арсеналу балістичних ракет великої дальності.
  • Маджид Мусаві, заступник командувача КВІР-АЧС та заступник командувача КВІР-АСС Аміра Алі Хаджізаде: керує розробкою та експлуатацією іранського інвентарю балістичних ракет.

Кілька російських організацій також сьогодні потрапили під санкції за намір використати системи озброєнь для руйнування України. До них відносяться:

  • 924-й Державний центр безпілотної авіації
  • Повітряно-космічні сили Росії (ПКС)
  • Командування військово-транспортної авіації (ВТА)

Окрім того, до тих, хто підлягає заморожуванню активів, належать:

  • Організація промислової зони вільної торгівлі Анзалі (Анзалі ЗВТ)
  • Компанія Бахарестан Кіш
  • Саад Сазех Фараз Шаріф (SSFS)
  • Чекад Санат Фараз Азія (CSFA)

«Пізніше цього тижня в парламенті також буде внесено новий закон про посилення торговельних санкцій проти Ірану, спрямованих на предмети, які використовуються у виробництві балістичних ракет, БПЛА та іншої зброї», – йдеться в заяві МЗС Британії.

США наклали обмеження на Повітряно-космічні сили Росії, 924-й Державний центр безпілотної авіації та командування військово-транспортної авіації РФ ще в грудні 2022 року.

Як повідомлялося, на цьому тижня до Києва із робочим візитом прибудуть міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та Державний секретар США Ентоні Блінкен. За словами Блінкена, одна з цілей поїздки – почути від керівництва України про їхні потреби на даний момент та цілі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка західних союзників почала слабшати та дорікнув владі Великої Британії в уповільненні поставок ракет дальнього радіуса. Таку заяву глава держави зробив під час засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн»

 

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Теги: росія обмеження Володимир Зеленський Велика Британія санкції

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