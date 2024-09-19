Силам оборони вдалося зменшити штурмовий потенціал окупантів на Донеччині

На Курахівському та Покровському напрямку щоденно тривають важкі бої

Ситуація на Донеччині залишається вкрай складною, важкі бої щоденно – Курахівський напрямок, Покровський. Однак українські захисники змогли зменшити штурмовий потенціал російських військ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Сьогодні було багато роботи з військовими, зі спеціальними службами. Доповідь головкома Сирського, доповідь Служби зовнішньої розвідки, нарада з міністром оборони України та головою Служби безпеки України. Формуємо наповнення для детальних, ґрунтовних перемовин із партнерами. І це стосується як Донеччини, так і інших напрямків», – зазначив він.

Як наголосив президент Україна робить максимум для стійкості наших бойових бригад.

«І окремо – операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України. Все це – важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість», – додав очільник України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін матиме труднощі з тим, щоб реалізувати свій указ і збільшити армію РФ на 180 тисяч людей. Це зумовлено тяжкими втратами в Україні та проблемами з набором особового складу.

Як повідомлялося, російські війська замінували дамби у Білгородській області, Ймовірно, вони готують провокації, що надалі звинуватити Україну в екологічних та гуманітарних наслідках.

До слова, збройні сили Російської Федерації у 2023 році отримали приблизно 140 тис. безпілотників різних типів, зокрема цього року їхній випуск планують збільшити вдесятеро.