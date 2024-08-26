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Погана погода завадила полякам збити шахед, який залетів на їхню територію

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Погана погода завадила полякам збити шахед, який залетів на їхню територію
Оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Мацєй Кліш
фото: Piotr Nowak, PAP

Польський генерал Мацєй Кліш запевнив, що об'єкт був «під повним контролем, під повним спостереженням» і готовий до збиття

Повітряний об'єкт влетів на територію Польщі о 6:43 ранку в понеділок на висоті українського міста Червоноград. Вважається, що він все ще перебуває на польській території, ведеться пошукова операція. Про це повідомив оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Мацєй Кліш, інформує РАР. 

У понеділок вранці 15 областей України зазнали масованого ракетного обстрілу з боку Росії. Серед атакованих областей були також регіони вздовж кордону з Польщею.

«Ймовірно, ми маємо справу з проникненням об'єкта на польську територію. Об'єкт радіолокаційно підтверджений щонайменше трьома радіолокаційними станціями», – повідомив оперативний командувач Збройних сил на брифінгу в понеділок.

Він запевнив, що об'єкт був «під повним контролем, під повним спостереженням» і готовий до збиття. Генерал контактував з міністром національної оборони, віцепрем'єр-міністром Владиславом Косіняком-Камишем, а також начальником Генерального штабу Збройних сил Польщі генералом Вєславом Кукулою з цього приводу.

Військовий повідомив, що об'єкт перетнув польський кордон о 6:43 ранку за польським часом на висоті українського міста Червоноград. За його словами, це місце вже кілька разів було обстріляне російською стороною через розташовану там електростанцію.

«Об'єкт зник, пролетівши приблизно 25 км вглиб польської території. У зв'язку з атмосферними умовами я не зміг дати команду на боротьбу з ним, через відсутність виконання процедур, тобто так званого візуального підтвердження знищення об'єкта. Об'єкт зник із систем радіолокації. Він не був підтверджений ні літаками союзників, ні нашими літаками та не був візуально підтверджений гелікоптерами», – повідомив польський генерал.

Генерал Кліш сказав, що об'єкт, найімовірніше, весь час перебуває на польській території, хоча він також не виключив, що об'єкт покинув територію країни. «Я розпочав операцію з пошуку об'єкта», – повідомив він.

«З характеристик зрозуміло, що об'єкт не є ракетою, це не гіперзвукова ракета, не балістична ракета, не керована ракета. Ймовірно, це безпілотний об'єкт авіаційного типу, який на даний момент, згідно з прийнятими в державі процедурами, ми позначаємо як неопізнаний повітряний об'єкт», – сказав генерал журналістам на пресконференції.

Нагадаємо, «Укренерго» повідомило, як вплинув сьогоднішній обстріл на ситуацію зі світлом. За словами радника прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрія Бойка, поки зарано говорити, які наслідки матиме сьогоднішня масована атака на енергосистему в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

Також відомо, що «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла. 

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Теги: росія війна обстріл Україна кордон ракета погода

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