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Один із найбільших нафтопереробних заводів РФ втратив половину потужності – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Один із найбільших нафтопереробних заводів РФ втратив половину потужності – Reuters
На омському нафтозаводі «Газпромнефть-ОНПЗ» стався вибух
фото з відкритих джерел

Торік Омський НПЗ переробив 21,28 млн тонн нафти

Вибух на Омському нафтопереробному заводі вивів з ладу майже половину потужностей підприємства. Про це повідомляє Reuters.

Вибух на «Газпромнефть-ОНПЗ» вивів з ладу первинну установку перероблення нафти АВТ-11. Установка АВТ-11 – найбільш продуктивна на заводі. Друга установка такого типу, АВТ-10, вже простоювала через пожежу на початку серпня. Кожна з них має потужність близько 8,6 млн тонн нафти на рік.

На установках первинного перероблення відбувається розділення нафти на основні фракції – бензинову, гасову, солярову.

У 2023 році Омський НПЗ переробив 21,28 млн тонн нафти і виробив 5,07 млн ​​тонн автобензину (11,5% від виробництва у РФ), 8,1 млн тонн дизпалива (9,2%) та 1,63 млн тонн авіагасу (15%).

За даними російської влади, внаслідок вибуху семеро людей перебувають у лікарні, один з них у важкому стані.

Нагадаємо, на омському нафтозаводі «Газпромнефть-ОНПЗ» стався вибух. З установки АВТ-11, призначеної для розділення нафти, йшов вогонь. Вибух було чути в кількох районах міста. Безпосередньо перед загорянням було чути гучний вибух, від якого затряслися будинки та затремтіли вікна в місцевих жителів.

До слова, пожежа на російській нафтобазі поблизу міста Пролетарськ у Ростовській області Росії вже не вщухає дев'яту добу поспіль. Загоряння розпочалося після атаки дронів ще 18 серпня.

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Теги: нафта вибух росія

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