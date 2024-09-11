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«Чорна вдова»: Міноборони допустило до постачання у ЗСУ новий дрон-бомбер

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Чорна вдова»: Міноборони допустило до постачання у ЗСУ новий дрон-бомбер
«Чорна вдова» це безпілотники тактичного рівня дії
фото: пресслужба Міністерства оборони України

Виконаний у форматі для одноразового використання коптер «Чорної вдови» бере на борт посилений заряд вибухівки

Міністерство оборони кодифікувало для потреб Збройних сил України новий дрон-бомбер українського виробництва під назвою «Чорна вдова». Про це повідомила пресслужба МОУ.

«У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання у війська безпілотний авіаційний комплекс із назвою «Чорна вдова». Це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати їх як вдень, так і вночі», – йдеться в повідомленні.

За інформацією пресслужби, багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Також порівняно невисока ціна одного дрону дозволяє його використовувати і у такому варіанті. Виконаний у форматі для одноразового використання коптер «Чорної вдови» бере на борт посилений заряд вибухівки.

Нагадаємо, російські керовані авіаційні бомби (КАБ) стали вирішальним чинником просування окупантів на сході України. Утім, ЗСУ готуються давати відсіч новою зброєю вітчизняного виробництва. Україна має намір озброїти свої літаки бомбами власного виробництва. Як заявив бригадний генерал Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, Київ розробляє новий комплект планування та наведення для перетворення некерованих бомб радянського зразка на високоточні боєприпаси. Випробувальний політ на Су-24 став важливим кроком у розробці цієї зброї.

До слова, українські артилеристи показали роботу на Покровському напрямку фронту, де вдалося атакувати позиції операторів дронів російських окупантів.  На оприлюдненому відео зафіксована робота бійців 47 окремої механізованої бригади ЗСУ.

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Теги: пілот вдова дрон ЗСУ Повітряні сили ЗСУ безпілотник озброєння

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