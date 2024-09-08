ЗСУ просунулися поблизу Суджі та Кореневого – ISW

Українські сили просунулися до позицій на південь від Хитрівки (на північ від Суджі)

Українські сили мають успіхи на північному сході Росії

Українські війська продовжують активно просуватися на північному сході Росії, досягаючи успіхів у районах Суджі та Коренево. Попри спроби російських сил закріпитися на певних позиціях, ЗСУ продовжують тиск на ворога, проводячи атаки на декількох напрямках. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Поблизу Коренево ЗСУ атакували на південний захід, схід та безпосередньо біля населеного пункту, просуваючись в напрямку Снагоста, Вишневки, Комарівки, Ольговки та Матвіївки. Також успішні атаки були проведені поблизу Суджі – на північ, північний схід та південний схід від міста.

Важливим досягненням є просування українських сил до позицій на південь від Хитрівки, що на північ від Суджі. Російські війська намагаються відновити втрачені позиції на південний схід від Коренево та в північному Черкаському Поріччі, але безуспішно.

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