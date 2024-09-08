ЗСУ просунулися поблизу Суджі та Кореневого – ISW
Українські сили мають успіхи на північному сході Росії
Українські війська продовжують активно просуватися на північному сході Росії, досягаючи успіхів у районах Суджі та Коренево. Попри спроби російських сил закріпитися на певних позиціях, ЗСУ продовжують тиск на ворога, проводячи атаки на декількох напрямках. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Поблизу Коренево ЗСУ атакували на південний захід, схід та безпосередньо біля населеного пункту, просуваючись в напрямку Снагоста, Вишневки, Комарівки, Ольговки та Матвіївки. Також успішні атаки були проведені поблизу Суджі – на північ, північний схід та південний схід від міста.
Важливим досягненням є просування українських сил до позицій на південь від Хитрівки, що на північ від Суджі. Російські війська намагаються відновити втрачені позиції на південний схід від Коренево та в північному Черкаському Поріччі, але безуспішно.
Нагадаємо, глави розвідок США і Британії пояснили, як Курська операція вплинула на російські еліти.
Читайте також:
Коментарі — 0