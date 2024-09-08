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ЗСУ просунулися поблизу Суджі та Кореневого – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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ЗСУ просунулися поблизу Суджі та Кореневого – ISW
Українські сили просунулися до позицій на південь від Хитрівки (на північ від Суджі)
фото з відкритих джерел

Українські сили мають успіхи на північному сході Росії

Українські війська продовжують активно просуватися на північному сході Росії, досягаючи успіхів у районах Суджі та Коренево. Попри спроби російських сил закріпитися на певних позиціях, ЗСУ продовжують тиск на ворога, проводячи атаки на декількох напрямках. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Поблизу Коренево ЗСУ атакували на південний захід, схід та безпосередньо біля населеного пункту, просуваючись в напрямку Снагоста, Вишневки, Комарівки, Ольговки та Матвіївки. Також успішні атаки були проведені поблизу Суджі – на північ, північний схід та південний схід від міста.

ЗСУ просунулися поблизу Суджі та Кореневого – ISW фото 1

Важливим досягненням є просування українських сил до позицій на південь від Хитрівки, що на північ від Суджі. Російські війська намагаються відновити втрачені позиції на південний схід від Коренево та в північному Черкаському Поріччі, але безуспішно.

Нагадаємо, глави розвідок США і Британії пояснили, як Курська операція вплинула на російські еліти.

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Теги: росіяни війна ЗСУ Курщина

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