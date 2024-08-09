Курський прорив: міноборони РФ визнало, що бої дійшли до Суджі

Міноборони країни-агресорки почало нарощувати сили в регіоні

Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа. Про це йдеться у зведенні міністерства.

Так, за даними міноборони РФ, підрозділи угруповання військ «Північ» та резерви, нібито зупиняли «спроби рейдових дій підрозділів противника вглиб російської території на Курському напрямку».

Також міноборони країни-агресорки заявило про нарощування сил, які воюють проти Збройних сил України у Суджанському районі Курської області.

У регіоні розгорнуто РСЗВ, артилерію, танки та транспортні засоби, повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція.

ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним.

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу.