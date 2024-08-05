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Уряд Литви виділив українським біженцям близько дев'яти млн євро

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уряд Литви виділив українським біженцям близько дев'яти млн євро
Кошти будуть спрямовані на дитячі виплати, соціальну допомогу школярам, ​​соціальні виплати, часткове покриття витрат на опалення та воду, на підтримку оренди житла
фото: rda-hm.gov.ua

Кабмін Литви виділив майже €10 тис. Міністерству охорони здоров'я

Уряд Литви минулого тижня виділив майже дев'ять мільйонів євро на допомогу українським біженцям у Литві. Про це повідомляє LRT.

€8,7 млн із запозичених від держави коштів Кабмін виділив Міністерству соціального захисту та праці на допомогу українцям, а майже €10 тис. виділив Міністерству охорони здоров'я.

Кошти будуть спрямовані на дитячі виплати, соціальну допомогу школярам, ​​соціальні виплати, часткове покриття витрат на опалення та воду, на підтримку оренди житла тощо.

Зауважується, що Литва у 2022 році витратила на таку допомогу €34,5 млн.

Нагадаємо, 16 липня, з'явилася інформація про те, що уряд Литви більше не покриватиме витрати на навчання для українських студентів, повідомляє LRT.

У Міністерстві освіти Литви пояснили, що організовують всі заходи допомоги громадянам України, які проживають у Литві, «у відповідь на потреби української держави, у співпраці та без заохочення відтоку мізків з України».

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Теги: Литва Україна біженці війна українці

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